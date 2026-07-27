Trang bị kỹ năng PCCC cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

ANTD.VN - Nhằm phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở trong công tác phòng ngừa và xử lý các sự cố cháy, nổ ngay từ ban đầu, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 8, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Hướng dẫn học viên cứu nạn trong tình huống nguy kịch

Hoạt động được tổ chức với mục tiêu nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở trong việc chủ động phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ cháy, nổ và tham gia xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh. Đây là lực lượng thường xuyên bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình dân cư, có mặt nhanh nhất khi xảy ra sự cố, vì vậy việc trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng PCCC có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác bảo đảm an toàn cho người dân.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8 đã phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; phân tích những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cháy, nổ tại khu dân cư, nhà ở kết hợp kinh doanh, cơ sở sản xuất, kinh doanh; đồng thời hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, kiểm tra, phát hiện sớm các nguy cơ mất an toàn về điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và việc quản lý, sử dụng các chất dễ cháy.

Bên cạnh nội dung lý thuyết, các học viên được hướng dẫn nhận biết các tình huống cháy thường gặp, quy trình báo cháy, tổ chức thoát nạn, cứu người và phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC khi có sự cố. Đặc biệt, báo cáo viên trực tiếp hướng dẫn thao tác sử dụng bình chữa cháy xách tay, triển khai các phương tiện chữa cháy tại chỗ và thực hành dập tắt đám cháy giả định. Qua đó giúp học viên thành thạo kỹ năng xử lý sự cố trong "thời điểm vàng", hạn chế cháy lan, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Hướng dẫn hcoj viên sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy giả định

Theo chỉ huy Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8, công tác tuyên truyền và huấn luyện kỹ năng thực hành đóng vai trò then chốt trong chiến lược phòng ngừa cháy, nổ. Khi lực lượng tại cơ sở được trang bị đầy đủ kiến thức, sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy ban đầu và nắm vững quy trình xử lý sự cố, hiệu quả của phương châm "4 tại chỗ" sẽ được phát huy tối đa. Trong nhiều vụ việc, việc phát hiện sớm và xử lý kịp thời ngay từ những phút đầu là yếu tố quyết định ngăn chặn đám cháy phát triển thành cháy lớn.

Thông qua chương trình, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở không chỉ được củng cố kiến thức pháp luật mà còn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn PCCC tại địa bàn dân cư. Đây cũng là dịp tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH với lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về PCCC, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy.

Thời gian tới, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 8 sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, mở rộng các lớp huấn luyện theo từng nhóm đối tượng, lấy kỹ năng thực hành làm trọng tâm. Qua đó góp phần xây dựng lực lượng tại chỗ vững mạnh, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, hạn chế thấp nhất các vụ cháy, nổ xảy ra, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.