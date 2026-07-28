Công chức, người lao động được nghỉ lễ Quốc khánh 5 ngày liên tục

ANTD.VN - Theo thông báo của Bộ Nội vụ, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục, từ thứ Bảy 29/8 đến hết thứ Tư 2/9/2026.

Bộ Nội vụ đã có thông báo để các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và những người sử dụng lao động khác thực hiện lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Theo đó, công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày theo quy định dịp lễ Quốc khánh, gồm ngày 2/9 và 1 ngày liền kề trước là ngày 1/9.

Tuy nhiên, do ngày 1 và 2/9 là thứ Ba và thứ Tư nên Thủ tướng đã đồng ý thực hiện hoán đổi từ ngày làm việc thứ Hai, ngày 31/8, sang làm bù vào ngày nghỉ hằng tuần là thứ Bảy, ngày 22/8.

Do vậy, cùng với ngày nghỉ hằng tuần và nghỉ lễ, cán bộ, công chức được nghỉ 5 ngày liên tiếp dịp này.

Với người lao động khu vực doanh nghiệp, dịp lễ Quốc khánh sẽ được nghỉ thứ Tư ngày 2/9 và lựa chọn nghỉ 1 trong 2 ngày: thứ Ba, ngày 1/9 hoặc thứ Năm, ngày 3/9.

Các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ nhân dân, trong đó lưu ý cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian nghỉ lễ, tết theo quy định.

Bộ Nội vụ cũng khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức, đồng thời khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.