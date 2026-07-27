Tập huấn và nâng cao năng lực nghiệp vụ PCCC, CNCH cho lực lượng tại chỗ

ANTD.VN - Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, xử lý các tình huống cháy, nổ ngay từ cơ sở, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội đã phối hợp UBND phường Phúc Lợi tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) cho các cá nhân, người được phân công thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH tại các cơ sở thuộc Phụ lục I Nghị định số 105/2025/NĐ-CP trên địa bàn phường.

Các học viên tham gia thực hành các phương tiện chữa cháy

Tham gia lớp tập huấn có hơn 100 học viên là những người trực tiếp được giao thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH tại các cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; nhà trọ; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và các loại hình thuộc diện quản lý về PCCC theo quy định. Đây là lực lượng nòng cốt tại cơ sở, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát hiện sớm, xử lý kịp thời các sự cố cháy, nổ trước khi lực lượng chuyên nghiệp tiếp cận hiện trường.

Tại buổi tập huấn, cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 đã phổ biến các quy định mới của pháp luật về PCCC và CNCH, tập trung giới thiệu những nội dung trọng tâm của Luật PCCC và CNCH số 55, Nghị định số 105/2025/NĐ-CP cùng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành. Qua đó giúp học viên cập nhật kịp thời các quy định mới, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong công tác bảo đảm an toàn PCCC tại cơ sở.

Báo cáo viên hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC tại cơ sở

Bên cạnh việc truyền đạt kiến thức pháp luật, báo cáo viên còn phân tích trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, trách nhiệm của cá nhân được phân công thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH; nhận diện các nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn cháy, nổ tại từng loại hình cơ sở; hướng dẫn xây dựng các biện pháp phòng ngừa, quy trình xử lý khi xảy ra sự cố nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Nội dung được truyền đạt gắn với thực tiễn hoạt động của các cơ sở kinh doanh, giúp học viên dễ tiếp cận và vận dụng hiệu quả vào công việc hằng ngày.

Học viên tham gia lớp tập huấn là các cá nhân, người được phân công thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH tại cơ sở

Điểm nhấn của chương trình là phần thực hành nghiệp vụ. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH, các học viên được thực hành sử dụng, bảo quản và bảo dưỡng phương tiện chữa cháy đã được trang bị tại cơ sở; thao tác sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy giả định; đồng thời luyện tập các kỹ năng thoát nạn an toàn trong điều kiện có khói, lửa. Đây là những kỹ năng thiết yếu, giúp lực lượng tại chỗ chủ động ứng phó hiệu quả với các tình huống khẩn cấp ngay từ những phút đầu.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, sử dụng thành thạo phương tiện chữa cháy ban đầu và kỹ năng thoát nạn. Đồng thời, chương trình góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, cán bộ, nhân viên trong công tác PCCC và CNCH, xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ vững mạnh, chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ cháy, nổ, bảo đảm an toàn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như cuộc sống của người dân trên địa bàn phường Phúc Lợi.