Hà Nội: Số ca mắc Covid-19 tăng, chưa ghi nhận diễn biến bất thường

ANTD.VN - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, số ca mắc Covid-19 tại Hà Nội đang có xu hướng gia tăng trong những tuần gần đây nhưng chưa ghi nhận diễn biến bất thường.

Số ca mắc COVID-19 trên địa bàn TP Hà Nội đang có xu hướng tăng

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua, toàn thành phố ghi nhận 185 trường hợp mắc COVID-19 tại 76 xã, phường, tăng so với tuần trước đó (96 trường hợp tại 49 xã, phường).

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 588 trường hợp mắc COVID-19 tại 109 phường, xã và chưa có ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số ca mắc giảm đáng kể khi năm ngoái ghi nhận 2.131 trường hợp và cũng không có ca tử vong.

Trước số ca mắc COVID-19 trên địa bàn Hà Nội gia tăng trong những tuần gần đây, CDC Hà Nội khẳng định đây chưa phải là diễn biến bất thường của dịch bệnh. Đồng thời, đơn vị khuyến cáo người dân không nên hoang mang, song cũng không được chủ quan trong công tác phòng, chống dịch.

CDC Hà Nội nhận định, cùng với một số bệnh lây truyền qua đường hô hấp khác như bệnh do Adenovirus, số ca mắc COVID-19 đang có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân có thể liên quan đến việc người dân đi du lịch, tham gia các hoạt động ngoại khóa và tập trung đông người trong dịp nghỉ hè. Dự báo trong thời gian tới, số ca mắc COVID-19 có thể tiếp tục tăng.

TS.BS Đào Hữu Thân, Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho biết, việc số ca mắc COVID-19 tăng trong thời gian gần đây không phải là diễn biến bất thường và người dân không nên quá lo lắng.

Theo TS.BS Đào Hữu Thân, COVID-19 hiện không còn là bệnh truyền nhiễm mới mà đã lưu hành trong cộng đồng nhiều năm, trở thành bệnh lưu hành tương tự nhiều bệnh hô hấp khác như cúm mùa. Vì vậy, dịch bệnh có thể xuất hiện các đợt gia tăng theo từng thời điểm trong năm, song khả năng bùng phát trên quy mô lớn như giai đoạn đầu của đại dịch là rất thấp.

Đến thời điểm hiện nay, Hà Nội chưa ghi nhận dấu hiệu xuất hiện biến chủng mới cũng như chưa phát hiện diễn biến dịch tễ bất thường. Mặc dù số ca mắc có xu hướng tăng nhưng vẫn ở mức tương đương những năm gần đây và chưa ghi nhận dấu hiệu đáng lo ngại.

Để chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh, CDC Hà Nội đề nghị các Trạm Y tế phường, xã tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh được phân cấp, trên hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm và tại cộng đồng.

Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống đối với các bệnh truyền nhiễm mùa hè như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, COVID-19, bệnh do Adenovirus và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp khác.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động người dân chủ động tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các loại vắc xin để nâng cao miễn dịch, phòng ngừa bệnh tật.

Trước tình hình trên, CDC Hà Nội khuyến cáo người dân không nên chủ quan nhưng cũng không nên hoang mang. Mỗi người cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh đường hô hấp theo hướng dẫn của Bộ Y tế như đeo khẩu trang tại nơi đông người, trên phương tiện giao thông công cộng hoặc khi đến cơ sở y tế; thường xuyên vệ sinh cá nhân, rửa tay sạch bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tiếp xúc với người có biểu hiện mắc bệnh.

Đặc biệt, người cao tuổi, người mắc bệnh nền và những đối tượng có nguy cơ cao cần chủ động bảo vệ sức khỏe nhằm giảm nguy cơ diễn biến nặng nếu mắc bệnh.

Đối với những trường hợp xuất hiện triệu chứng hô hấp, đặc biệt là người cao tuổi, người mắc bệnh nền hoặc có triệu chứng nặng, kéo dài, cần đến cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời.