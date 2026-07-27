Mang kiến thức, kỹ năng an toàn PCCC vào các buổi sinh hoạt hè

ANTD.VN - Thực hiện Chương trình “Buổi sinh hoạt hè của đoàn viên thanh niên cùng lính cứu hoả”, Đội CC&CNCH khu vực số 35, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội phối hợp với Chi đoàn thôn 10, xã Mỹ Đức tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC&CNCH đối với đoàn viên thanh niên và trẻ em tại khu dân cư.

Tại buổi tuyên truyền cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 35 đã tập trung truyền đạt các kiến thức quan trọng trong việc chấp hành các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC.

Tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan những nguy cơ cháy, nổ, tai nạn sự cố có thể xảy ra tại các khu dân cư; các tác nhân ảnh hưởng đến quá trình thoát nạn, gây nguy hại đến sức khoẻ, tính mạng của người bị nạn, đồng thời đưa ra những giải pháp ngăn chặn, xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn sự cố nếu xảy ra.

Tuyên truyền viên truyền tải các kiến thức trong công tác PCCC&CNCH

Chương trình tuyên truyền lần này giúp đoàn viên thanh niên và nhân dân ở nhiều lứa tuổi được trang bị những kỹ năng thiết yếu liên quan đến công tác PCCC&CNCH như: cách nhận biết các nguy cơ cháy, nổ, tai nạn sự cố; thực hiện kỹ năng tự thoát nạn trong môi trường nhiễm khói khí độc; kỹ năng di chuyển cứu người bị nạn, sơ cấp cứu ban đầu; kỹ năng sử dụng mặt nạ phòng độc, bình chữa cháy xách tay, chăn chiên, dụng cụ phá dỡ thô sơ…

Bên cạnh đó tuyên truyền viên cũng đưa ra nhiều giả định tình huống cháy, nổ, tai nạn sự cố khẩn cấp, cùng các học viên lựa chọn phương án giải quyết phù hợp, an toàn nhất; cùng học viên thực hiện các kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ để xử lý hiệu quả các tình huống.

Hướng dẫn kỹ năng sử dụng bình chữa cháy xách tay để chữa cháy ban đầu

Hướng dẫn kỹ năng di chuyển cứu người bị nạn trong đám cháy; kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu.

Điểm đổi mới tại chương trình lần này là trong suốt quá trình truyền tải kiến thức, kỹ năng, cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 35 thường xuyên tạo không khí vui tươi, phấn khởi kết hợp giữa lý thuyết và thực hành giúp đoàn viên, thanh niên và trẻ em tham gia dễ dàng tiếp thu kiến thức, ghi nhớ nhiều nội dung quan trọng một cách nhanh chóng.

Bên cạnh đó tại phần thực hành có sự phối hợp nhóm giữa các đoàn viên và cán bộ Cảnh sát PCCC&CNCH trong quá trình xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố tai nạn, qua đó giúp học viên có thêm kinh nghiệm để hiện tốt công tác CC&CNCH từ ban đầu.

Thông qua chương trình “Buổi sinh hoạt hè của đoàn viên thanh niên cùng lính cứu hoả” người dân trên địa bàn nói chung và đoàn viên nói riêng đã nắm bắt nhiều nội dung quan trọng trong công tác PCCC&CNCH, từ đó nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, hỗ trợ những người xung quanh và cộng đồng trước nguy cơ cháy, nổ, sự cố tai nạn có thể xảy ra, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.