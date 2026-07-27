Xôn xao clip hai cô gái mặc áo blouse dọa "tiêm thuốc độc", Bệnh viện Đa khoa Đức Giang ra thông báo khẩn

ANTD.VN - Sau khi đoạn clip ghi lại cảnh hai nữ sinh thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang có phát ngôn phản cảm lan truyền trên mạng xã hội, bệnh viện cho biết hai người này không phải nhân viên y tế.

Hình ảnh hai sinh viên thực tập có lời nói thiếu chuẩn mực khi quay clip tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai cô gái mặc trang phục nhân viên y tế, ngồi tại quầy đón tiếp của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) có phát ngôn và thái độ thiếu chuẩn mực thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo nội dung đoạn clip, cả hai liên tục cười cợt, chỉ tay vào màn hình điện thoại và sử dụng nhiều lời lẽ thiếu chuẩn mực. Đáng chú ý, một người còn buông lời đe dọa với giọng điệu bông đùa, nhắc đến việc "tiêm thuốc độc", khiến nhiều người bức xúc và cho rằng phát ngôn này phản cảm, không phù hợp trong môi trường y tế.

Ngay trong đêm 26/7, trang Facebook chính thức của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã phát đi thông báo, khẳng định đoạn clip đang lan truyền trên mạng được ghi hình tại quầy đón tiếp của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Theo bệnh viện, đoạn clip được đăng tải từ tài khoản TikTok của một trong hai sinh viên, sau đó được nhiều trang, nhóm mạng xã hội chia sẻ với thông tin cho rằng đây là nhân viên của bệnh viện.

Hai cá nhân xuất hiện trong clip không phải là cán bộ, nhân viên của bệnh viện, mà là hai sinh viên (Đ.T.M - MSSV ...5031 và H. - MSSV ...5464, lớp Yk27.04) ngành y đang thực tập.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã làm việc với cơ sở đào tạo và chấm dứt việc tiếp nhận thực tập đối với hai sinh viên, đồng thời bàn giao về nhà trường để xử lý theo quy định.

Cũng theo Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, sự việc trên là hành vi cá nhân của sinh viên thực tập, hoàn toàn không phản ánh tác phong, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện.

Thông qua sự việc, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã đề nghị các cơ sở đào tạo tăng cường quản lý, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên và kiên quyết không tiếp nhận những trường hợp có hành vi, thái độ thiếu chuẩn mực, ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện.