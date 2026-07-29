Hà Nội ra tối hậu thư với 300 dự án 'ôm' đất chậm triển khai, nhiều 'ông lớn' như CEO, Khai Sơn, Nam Cường... bị điểm tên

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội vừa ban hành thông báo yêu cầu các nhà đầu tư của 300 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai khẩn trương hoàn tất thủ tục pháp lý và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nếu không sẽ bị xem xét thu hồi dự án, thu hồi đất theo quy định.

Danh sách 300 dự án chậm triển khai được Hà Nội công bố có sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp bất động sản và xây dựng lớn như Tập đoàn CEO, Công ty TNHH Phát triển T.H.T, Khai Sơn, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp), Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco5, Long Giang, Licogi, Hà Đô; Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco); Công ty CP Đầu tư và Phát triển KCN Sông Đà; Tập đoàn Nam Cường; Tổng công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam (Contrexim holdings)…

Theo danh sách, xã Mê Linh là một trong những địa phương có nhiều dự án ngoài ngân sách chậm triển khai với 38 dự án như: Khu nhà ở Làng hoa Tiền Phong (Khu đô thị Làng hoa Tiền Phong) của Công ty CP Đầu tư bất động sản Prime Land; Trường ĐH Tài chính ngân hàng của Công ty CP Đầu tư và Tư vấn quản trị Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội;

Khu đô thị mới AIC của Công ty bất động sản AIC; Dự án Khu du lịch 79 Mùa Xuân của Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch An Phát; Khu đô thị mới và sân golf Mê Linh tại xã Văn Khê và xã Mê Linh, huyện Mê Linh (cũ) của Công ty CP Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (nay đổi tên Công ty CP Vận tải Biển và Bất động sản Việt Hải)…

Tổng công ty Xây dựng Hà Nội nằm trong danh sách các doanh nghiệp bất động sản lớn bị TP Hà Nội điểm tên vì ôm dự án chậm triển khai

Tiếp theo đó là khu vực quận Nam Từ Liêm (cũ) với 36 dự án, quận Cầu Giấy (cũ) có 27 dự án…

Tại thông báo, UBND TP Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư cần chủ động rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý của dự án; khẩn trương liên hệ, phối hợp với các Sở, ngành, UBND xã, phường để hoàn thành các thủ tục về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng theo quy định.

Với những dự án đã hoàn thiện đầy đủ điều kiện pháp lý, Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực về tài chính, nhân lực và thiết bị để khởi công ngay trong tháng 8.

Trong khi đó, các dự án đang thực hiện giải phóng mặt bằng phải chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để hoàn thành công tác này trong thời hạn không quá 3 tháng đối với những trường hợp đủ điều kiện.

Đáng chú ý, thành phố nhấn mạnh sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp không hợp tác hoặc tiếp tục để dự án chậm tiến độ.

Cụ thể, những nhà đầu tư không liên hệ thực hiện các thủ tục, không phối hợp giải quyết hồ sơ, không triển khai đúng tiến độ đã cam kết, không chứng minh được năng lực thực hiện hoặc tiếp tục chậm đưa đất vào sử dụng mà không có lý do khách quan sẽ bị rà soát, hoàn thiện hồ sơ để thu hồi dự án, thu hồi đất theo quy định.

Biện pháp này cũng được áp dụng đối với các dự án đã nhiều lần được gia hạn hoặc điều chỉnh tiến độ nhưng vẫn không khắc phục được tình trạng chậm triển khai.

UBND TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương rà soát từng dự án. Trên cơ sở đó, xác định cụ thể các thủ tục hành chính mà nhà đầu tư còn phải thực hiện theo từng lĩnh vực như quy hoạch, đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất và chấm dứt hoạt động dự án.

Sở Xây dựng được giao kiểm tra, đôn đốc các dự án đã đủ điều kiện pháp lý tập trung khởi công trong tháng 8, đồng thời giám sát tiến độ thi công đối với các dự án đang triển khai nhằm sớm hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng.

Các chủ đầu tư phải bổ sung đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền đảm bảo hoàn thành các thủ tục trong thời gian không quá 2 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.