Messi nói điều đặc biệt khi Argentina ngược dòng hạ tuyển Anh

ANTD.VN - Lionel Messi khẳng định chiến thắng ngược dòng 2-1 trước tuyển Anh ở bán kết World Cup 2026 mang ý nghĩa sâu sắc với người dân Argentina. Đội trưởng La Albiceleste cho rằng đây không đơn thuần là một trận bóng đá, mà còn chứa đựng những cảm xúc rất riêng về lịch sử và niềm tự hào dân tộc.

Argentina giành quyền vào chung kết World Cup lần thứ hai liên tiếp sau màn lội ngược dòng nghẹt thở trước tuyển Anh, trên sân Mercedes-Benz (Atlanta). Dù bị Anthony Gordon chọc thủng lưới ở phút 55, nhà đương kim vô địch vẫn thể hiện bản lĩnh khi Enzo Fernandez gỡ hòa, trước lúc Lautaro Martinez đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 phút bù giờ, đều từ những đường kiến tạo của Lionel Messi.

Messi: "Đánh bại tuyển Anh chưa bao giờ là một chiến thắng bình thường" (Ảnh: The Guardian)

Sau trận đấu, El Pulga không giấu được cảm xúc khi nói về ý nghĩa của chiến thắng: "Đây là một chiến thắng không thể tin nổi. Ngay từ trước khi trận đấu bắt đầu, chúng tôi đều nói với nhau rằng dù đây chỉ là một trận bóng đá, nhưng khi bước ra sân và cất cao quốc ca, tất cả đều cảm nhận được những cảm xúc rất đặc biệt".

Siêu sao 39 tuổi nhấn mạnh cuộc đối đầu với tuyển Anh luôn mang giá trị khác biệt đối với người dân Argentina.

"Đây không phải là một chiến thắng bình thường. Người dân Argentina đều mong chờ điều này và chúng tôi cũng vậy. Quan trọng hơn cả, chiến thắng đã đưa chúng tôi đến thêm một trận chung kết World Cup", Messi nói.

Phát biểu của đội trưởng Argentina phản ánh đúng bầu không khí đặc biệt bao trùm trận bán kết. Argentina và Anh vốn là một trong những cặp đấu giàu duyên nợ nhất lịch sử World Cup, từ "Bàn tay của Chúa" cùng siêu phẩm solo của Diego Maradona năm 1986, cho tới chiếc thẻ đỏ nổi tiếng của David Beckham ở World Cup 1998.

Messi cho rằng điều làm nên khác biệt không nằm ở những con số thống kê chuyên môn áp đảo của Argentina, mà còn ở bản lĩnh của tập thể. "Được góp mặt ở hai trận chung kết World Cup liên tiếp là điều thật khó tin. Tập thể này thật phi thường. Khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi vẫn không bao giờ từ bỏ niềm tin và luôn chiến đấu đến những giây cuối cùng", anh chia sẻ.

Messi kiến tạo hai lần đưa Argentina vào chung kết (Ảnh: The Guardian)

Đội trưởng Argentina cũng tiết lộ bản thân chưa bao giờ nghi ngờ khả năng cạnh tranh chức vô địch của đội nhà: "Tôi luôn tin chúng tôi đủ sức vào chung kết. Điểm mạnh nhất của đội tuyển là tinh thần đoàn kết. Chính điều đó giúp cả tập thể vượt qua giới hạn để đạt những thành tích mà nhiều người không nghĩ tới. Liên tiếp góp mặt ở hai trận chung kết World Cup và năm trận chung kết lớn là điều rất đặc biệt với thế hệ cầu thủ này".

Ở trận chung kết, Argentina sẽ đối đầu Tây Ban Nha - đội vừa đánh bại Pháp 2-0 ở bán kết còn lại. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên Messi chạm trán tài năng trẻ Lamine Yamal ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Đánh giá về trận đấu cuối cùng này, thủ quân La Albiceleste cho biết: "Tây Ban Nha là một đội bóng tuyệt vời với rất nhiều cầu thủ chất lượng. Họ duy trì cùng một triết lý bóng đá trong nhiều năm. Tôi hiểu họ rất rõ, biết nhiều cầu thủ và luôn theo dõi Barcelona. Đây sẽ là một trận chung kết rất cân bằng. Ai lên ngôi vô địch, hãy để Chúa quyết định".