Thủ môn vừa lập kỷ lục World Cup từng nhận bàn thua trước tuyển Việt Nam

ANTD.VN - Eloy Victor Room - thủ môn vừa lập kỷ lục World Cup với 15 pha cứu thua ở trận Curacao gặp Ecuador, từng nhận 1 lần thủng lưới khi Curacao đấu Việt Nam tại chung kết King's Cup 2019.

Ở lượt trận sáng 21-6, World Cup 2026 ghi nhận một kỷ lục mới đến từ thủ môn Eloy Victor Room của đội tuyển Curacao trong trận hòa Ecuador 0-0.

Eloy đã có trận đấu điểm 10, khi hóa giải toàn bộ 15 pha dứt điểm trúng đích của Ecuador. Đây là số pha cứu thua nhiều nhất từng được ghi nhận trong một trận đấu World Cup kéo dài 90 phút kể từ khi FIFA bắt đầu thống kê chỉ số này.

Eloy Victor Room vừa đi vào lịch sử World Cup với 15 pha cứu thua trong 90 phút

Ở World Cup, chỉ có thủ môn Tim Howard của Mỹ từng cứu thua nhiều hơn Eloy. Howard lập kỷ lục 16 pha cứu thua trận đấu giữa Mỹ gặp Bỉ tại World Cup 2014. Tuy nhiên, đó là số tình huống cản phá trong 120 phút. Còn Eloy chỉ cần 90 phút để cứu thua 15 lần. Trung bình mỗi sáu phút, người gác đền của Curacao lại một lần trổ tài.

Đáng chú ý, Eloy từng cùng đội tuyển Curacao so tài với tuyển Việt Nam tại chung kết King's Cup 2019 do Thái Lan tổ chức.

Ở trận đấu cách đây 6 năm, tuyển Việt Nam có pha lên bóng sắc sảo trước khi Đức Huy tung cú sút hiểm hóc từ khoảng cách gần 20m khiến Eloy chôn chân đứng nhìn, gỡ hòa 1-1.

Video Đức Huy chọc thủng lưới Eloy Victor Room và loạt penalty trận chung kết King's Cup 2019 Việt Nam - Curacao

Trên chấm luân lưu sau đó, Curasao thắng sít sao 5-4 sai 5 lượt sút. Công Phượng là người duy nhất bên phía Việt Nam sút hỏng, đưa bóng vọt xà.

Từng chỉ xếp ngang hàng với tuyển Việt Nam, tuy nhiên sau 6 năm, Curacao đã cho thấy sự tiến bộ với tấm vé lịch sử dự World Cup 2026 và vừa giành điểm số lịch sử sau trận hòa Ecuador, trong đó Eloy sắm vai người hùng.