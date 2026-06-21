Thủ môn vừa lập kỷ lục World Cup từng nhận bàn thua trước tuyển Việt Nam

Ở lượt trận sáng 21-6, World Cup 2026 ghi nhận một kỷ lục mới đến từ thủ môn Eloy Victor Room của đội tuyển Curacao trong trận hòa Ecuador 0-0.
Eloy đã có trận đấu điểm 10, khi hóa giải toàn bộ 15 pha dứt điểm trúng đích của Ecuador. Đây là số pha cứu thua nhiều nhất từng được ghi nhận trong một trận đấu World Cup kéo dài 90 phút kể từ khi FIFA bắt đầu thống kê chỉ số này.
Ở World Cup, chỉ có thủ môn Tim Howard của Mỹ từng cứu thua nhiều hơn Eloy. Howard lập kỷ lục 16 pha cứu thua trận đấu giữa Mỹ gặp Bỉ tại World Cup 2014. Tuy nhiên, đó là số tình huống cản phá trong 120 phút. Còn Eloy chỉ cần 90 phút để cứu thua 15 lần. Trung bình mỗi sáu phút, người gác đền của Curacao lại một lần trổ tài.
Đáng chú ý, Eloy từng cùng đội tuyển Curacao so tài với tuyển Việt Nam tại chung kết King's Cup 2019 do Thái Lan tổ chức.
Ở trận đấu cách đây 6 năm, tuyển Việt Nam có pha lên bóng sắc sảo trước khi Đức Huy tung cú sút hiểm hóc từ khoảng cách gần 20m khiến Eloy chôn chân đứng nhìn, gỡ hòa 1-1.
Trên chấm luân lưu sau đó, Curasao thắng sít sao 5-4 sai 5 lượt sút. Công Phượng là người duy nhất bên phía Việt Nam sút hỏng, đưa bóng vọt xà.
Từng chỉ xếp ngang hàng với tuyển Việt Nam, tuy nhiên sau 6 năm, Curacao đã cho thấy sự tiến bộ với tấm vé lịch sử dự World Cup 2026 và vừa giành điểm số lịch sử sau trận hòa Ecuador, trong đó Eloy sắm vai người hùng.
Eloy Vitor Room sinh 1989, có mẹ là người Hà Lan, bố người Curacao, trưởng thành tại Hà Lan và từng thi đấu cho đội tuyển U20 Hà Lan. Sau đó, Eloy quyết định khoác áo Curacao để tìm kiếm hy vọng được chơi nhiều hơn ở cấp đội tuyển quốc gia, đặc biệt là cơ hội dự World Cup. Ở tuổi 37, giấc mơ đã thành hiện thực với Eloy.