Tiền đạo MU hóa người hùng, Brazil thắng trận đầu ở World Cup 2026

ANTD.VN - Matheus Cunha lập cú đúp trong hơn 10 phút, giúp Brazil khai thông bế tắc và mở ra chiến thắng 3-0 trước Haiti, ở lượt trận hai bảng C diễn ra sáng 20-6.

Sau màn ra quân chưa đáp ứng kỳ vọng khi bị Morocco cầm hòa, Brazil đã có câu trả lời đầy thuyết phục ở lượt trận thứ hai bảng C. Với màn trình diễn bùng nổ của Matheus Cunha, Selecao đánh bại Haiti 3-0 để vươn lên dẫn đầu bảng, đồng thời khiến đại diện vùng Caribe bị loại khỏi giải đấu.

Cunha bùng nổ, Brazil thắng trận đầu ở World Cup 2026

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Trên sân Philadelphia, Brazil nhập cuộc với quyết tâm rất cao. Ngay từ những phút đầu, Raphinha đã đưa được bóng vào lưới sau đường chọc khe của Bruno Guimaraes. Tuy nhiên, niềm vui của Brazil không kéo dài khi VAR xác định cầu thủ chạy cánh của Barcelona đã rơi vào thế việt vị.

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Dẫu vậy, bàn thắng chỉ còn là vấn đề thời gian. Phút 25, Vinicius Junior tung cú dứt điểm căng buộc thủ môn Johny Placide phải đẩy bóng. Trong tình huống hỗn loạn sau đó, Matheus Cunha có mặt đúng lúc để đá bồi cận thành, mở tỉ số cho đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới.

Vini đóng góp 1 bàn thắng

Tiền đạo đang khoác áo MU tiếp tục trở thành tâm điểm của trận đấu không lâu sau đó. Nhận đường chọc khe thuận lợi từ Vinicius, Cunha băng xuống đầy tốc độ trước khi tung cú sút uy lực vào góc gần, nhân đôi cách biệt cho Brazil.

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Nếu Cunha là người kết thúc hoàn hảo những cơ hội được tạo ra, thì Vinicius chính là nguồn cảm hứng lớn nhất trên hàng công Selecao. Trước khi hiệp một khép lại, ngôi sao của Real Madrid tự mình ghi tên lên bảng điện tử bằng pha thoát xuống phá bẫy việt vị rồi dứt điểm lạnh lùng, nâng tỉ số lên 3-0.

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Điểm trừ duy nhất với Brazil trong hiệp đấu đầu tiên là việc Raphinha phải rời sân sớm vì chấn thương, khiến ban huấn luyện không khỏi lo lắng trước giai đoạn quyết định của vòng bảng.

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Bước sang hiệp hai, Haiti thi đấu nỗ lực hơn và tạo ra một vài tình huống đáng chú ý. Tuy nhiên, họ không đủ sắc sảo để đánh bại Alisson Becker. Trong khi đó, Brazil cũng chủ động giảm nhịp độ để giữ sức cho giai đoạn tới.

Brazil đã có 4 điểm sau hai trận

Dù không ghi thêm bàn, tỉ số 3-0 vẫn đủ để Selecao hoàn tất chiến thắng đầu tiên ở World Cup năm nay. Với 4 điểm sau hai lượt trận, Brazil tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng C và nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào vòng 1/16. Ở lượt trận cuối, Selecao sẽ chạm trán Scotland tại Miami với mục tiêu khép lại vòng bảng bằng một chiến thắng.