Sau Vozinha, thêm một thủ môn World Cup 'lên đồng' ở tuổi U40

ANTD.VN - Curacao đã viết nên một trong những câu chuyện đáng nhớ bậc nhất tại World Cup 2026, khi cầm hòa Ecuador 0-0 ở lượt trận thứ hai bảng E. Nhân vật trung tâm của chiến tích này không ai khác ngoài thủ môn Eloy Room, người có màn trình diễn xuất thần với 15 pha cứu thua để mang về điểm số đầu tiên trong lịch sử World Cup cho quốc đảo Caribe.

Trên sân Arrowhead tại Kansas City, Eloy Room gần như một mình đứng vững trước sức ép khủng khiếp từ Ecuador. Anh liên tục từ chối những cơ hội mười mươi của đối thủ và thiết lập kỷ lục mới về số pha cứu thua nhiều nhất trong một trận đấu ở World Cup.

Eloy Room 'lên đồng' ở tuổi U40 tại World Cup

Nếu Vozinha là biểu tượng cho sự bền bỉ của Cape Verde, thì ở tuổi 37, Eloy Room trở thành người hùng khiến cả đất nước Curacao tự hào.

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Thành tích của Room chỉ kém đúng một pha cứu thua so với kỷ lục 16 lần cản phá của thủ thành Tim Howard trong trận Mỹ gặp Bỉ tại World Cup 2014. Tuy nhiên, Howard cần tới 120 phút thi đấu để đạt cột mốc đó, trong khi Room chỉ cần 90 phút.

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Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, thủ môn Curacao bật khóc. Các đồng đội của anh cũng không giấu nổi cảm xúc, còn HLV kỳ cựu Dick Advocaat rơi nước mắt khi chứng kiến đội bóng nhỏ bé của mình giành được điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup.

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Với dân số chỉ khoảng 160.000 người, Curacao là quốc gia nhỏ nhất từng góp mặt tại Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Và giờ đây, họ đã có cột mốc lịch sử để tự hào.

Eloy Room đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận Curacao - Ecuador

Trong khi Curacao ăn mừng như một chiến thắng, Ecuador lại trải qua một buổi tối thất vọng. Đại diện Nam Mỹ bước vào trận đấu với mục tiêu buộc phải giành 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp. Họ kiểm soát bóng tới 74%, tung ra 28 cú sút, trong đó có 15 lần đưa bóng đi trúng đích. Ecuador cũng thực hiện 672 đường chuyền, được hưởng 9 quả phạt góc và liên tục dồn ép đối thủ.

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Mỗi khi Ecuador tưởng như đã có bàn thắng, Room lại xuất hiện bằng những pha phản xạ xuất thần. Từ những cú sút cận thành, các pha đánh đầu hiểm hóc cho tới những tình huống bóng đổi hướng khó lường, thủ môn 37 tuổi đều tìm ra cách để cứu nguy cho đội nhà.

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Trận hòa này khiến cục diện bảng E trở nên rất căng thẳng. Đức đã chắc chắn giành ngôi đầu với 6 điểm sau hai lượt trận. Phía sau, Bờ Biển Ngà có 3 điểm, còn Ecuador và Curacao cùng sở hữu 1 điểm.

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Ở lượt đấu cuối, Curacao sẽ đối đầu Bờ Biển Ngà, trong khi Ecuador chạm trán tuyển Đức. Cả hai đội đều buộc phải hướng tới chiến thắng nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng góp mặt ở vòng 1/16.

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