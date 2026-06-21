Mùa giải lịch sử bóng đá nữ vô địch quốc gia chính thức khai mạc

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Phú - Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Trưởng ban tổ chức cho biết giải là sân chơi cao nhất của bóng đá nữ trong hệ thống các giải bóng đá quốc gia do VFF tổ chức thường niên, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của bóng đá nữ Việt Nam.

Mùa giải 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên giải bóng đá nữ VĐQG được tổ chức theo thể thức League sân nhà - sân khách, giúp các CLB được thi đấu trên sân nhà, tăng cường sự gắn kết với địa phương và tạo điều kiện để người hâm mộ đồng hành, cổ vũ đội bóng của mình.

Giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2026 chính thức khai mạc

Cùng với đó, VFF triển khai thí điểm công tác cấp phép CLB bóng đá nữ, hướng tới từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị, cơ sở vật chất và điều kiện hoạt động của các đội bóng theo các tiêu chí chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững.

"Đây là thay đổi quan trọng trong quá trình chuyên nghiệp hóa bóng đá nữ, nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng tính cạnh tranh của giải đấu và tạo môi trường phát triển tốt hơn cho các cầu thủ nữ", Trưởng ban tổ chức Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh, đồng thời gửi lời cảm ơn các nhà tài trợ đồng hành, đặc biệt là Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Điện Thái Sơn Bắc với năm thứ 15 liên tiếp đồng hành, góp phần phát triển giải nữ VĐQG.

Trận khai mạc giữa chủ nhà Thái Nguyên T&T (áo xanh) và Phong Phú Hà Nam diễn ra hấp dẫn

Ngay trong ngày đầu khai mạc, giải đã chứng kiến các cặp đấu so tài hấp dẫn Thái Nguyên T&T 1-1 Phong Phú Hà Nam (sân Thái Nguyên), Hà Nội I 5-1 Hà Nội II (sân Hà Đông), TP.HCM I 5-0 TP.HCM II (sân Thành Long).

Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2026 có 7 đội bóng tham dự, gồm: Hà Nội I, Hà Nội II, Thái Nguyên T&T, Than KSVN, Phong Phú Hà Nam, TP. Hồ Chí Minh I và TP. Hồ Chí Minh II.

Các đội bóng thi đấu vòng tròn hai lượt (sân nhà và sân khách) tại các địa phương để tính điểm, xếp hạng chung cuộc. Lượt đi khởi tranh từ ngày 20-6 đến 19-7. Lượt về từ ngày 23-7 đến 21-8.

Đội vô địch ngoài cúp, huy chương, 500 triệu đồng tiền thưởng còn vinh dự đại diện Việt Nam tham dự AFC Women’s Champions League - Cúp C1 châu Á mùa giải 2027/28.

Mùa giải 2026 này, VFF phối hợp với VTVCab truyền hình trực tiếp 16 trận đấu của giải trên hệ sinh thái VTVCab và các nền tảng của VFF; 26 trận còn lại được phát trực tuyến trên kênh YouTube VFF Channel.