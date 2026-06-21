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Các chân sút Brazil thống trị giải quốc nội Đông Nam Á

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Băng Tâm

ANTD.VN - Thống kê 10 giải vô địch quốc gia (VĐQG) khu vực Đông Nam Á mùa 2025/26, một nửa danh hiệu Vua phá lưới thuộc về các cầu thủ Brazil.

ASEAN Football mới đây đưa ra thống kê đáng chú ý về các Vua phá lưới mùa giải quốc nội 2025/26 của khu vực Đông Nam Á.

Trong đó, dẫn đầu về số bàn thắng là tiền về người Gambia- Ousman Gai của CLB Manila Digger ở giải VĐQG Philippines, với tổng cộng 32 bàn thắng sau 25 vòng đấu. Kế đó là Bergson Silva của CLB JDT ở giải VĐQG Malaysia với 27 pha lập công...

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5 trong 10 Vua phá lưới giải quốc nội Đông Nam Á mùa 2025/26 đến từ Brazil

Đáng chú ý, trong 10 Vua phá lưới của 10 giải VĐQG khu vực Đông Nam Á mùa này có tới 5 cái tên là người Brazil, bao gồm: Bergson Silva, David Silva (CLB Malut United, giải VĐQG Indonesia), Bissoli (Buriram Utd, giải VĐQG Thái Lan), Pedro Alves (CLB Kasuka FC, giải VĐQG Brunei) và Alan (CLB Công an Hà Nội, V-League).

Ở V-League 2025/26, Alan ghi 16 bàn thắng/26 vòng đấu, qua đó năm thứ hai liên tiếp giành danh hiệu Vua phá lưới.

Xét về đẳng cấp, các cầu thủ đến từ Brazil vẫn ở mức trên mặt bằng chung các giải VĐQG khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên cùng với sự phát triển của các giải đấu, các cầu thủ xứ sở Samba cũng đối mặt với sự cạnh tranh ngày một gay gắt từ chính các đồng hương, và đồng nghiệp đến từ nhiều nền bóng đá khác.

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Từ khóa:

#V-League #Alan #Vua phá lưới

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