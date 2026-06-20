Trọng tài gặp sự cố hy hữu tại World Cup 2026

ANTD.VN - Lần đầu tiên tại World Cup 2026, trận đấu phải tạm dừng để các y tế vào chăm sóc cho... trọng tài, khi ông Felix Zwayer bị chuột rút ở cuối trận Mỹ gặp Australia ngày 20-6.

Rạng sáng 20-6, trận Mỹ thắng Australia 2-0 thuộc bảng D World Cup 2026 ghi nhận sự cố hy hữu liên quan tới vị trọng tài chính.

Theo đó khi trận đấu đang bước vào khoảng thời gian bù giờ hiệp 2, trọng tài Felix Zwayer bất ngờ đổ xuống sân, có dấu hiệu bị chuột rút.

Ông Felix Zwayer phải tạm dừng trận đấu để nhận sự hỗ trợ từ các trợ lý và cả cầu thủ hai đội. Hình ảnh vị vua áo đen ôm chân đau đớn giữa sân nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả trên khán đài cũng như người xem truyền hình.

Trọng tài Felix Zwayer rút tới 7 thẻ vàng trận Mỹ - Australia

...trước khi nằm sân ở cuối trận do bị chuột rút

May mắn cho trọng tài Felix Zwayer, sự cố không quá nghiêm trọng. Sau ít phút được chăm sóc, ông có thể tiếp tục điều khiển trận đấu đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Trọng tài 45 tuổi đã có một trận đấu đầy khó khăn, với nhiều quyết định gây tranh cãi. Ông đã rút tổng cộng 7 thẻ vàng cho cầu thủ hai đội ở trận này, trong đó có 3 thẻ vàng được rút ra trong... 2 giây.

Cho đến lúc này ông Felix Zwayer đang giữ kỷ lục trọng tài rút nhiều thẻ vàng nhất trong một trận đấu ở World Cup 2026.