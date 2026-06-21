ANTD.VN - Sau trận hòa đầy tiếc nuối trước Nhật Bản ở ngày ra quân, Hà Lan đã có màn đáp trả không thể mạnh mẽ hơn. Ở lượt trận thứ hai bảng F World Cup 2026, "Cơn lốc màu da cam" nổi lên mạnh mẽ và dễ dàng đè bẹp Thụy Điển với tỉ số 5-1.

Dù sở hữu cặp tiền đạo đắt giá là Viktor Gyokeres và Alexander Isak, Thụy Điển vẫn không thể tạo nên bất ngờ nào trước Hà Lan. Ngôi sao sáng nhất của trận đấu là bộ đôi Brian Brobbey và Cody Gakpo khi mỗi người ghi một cú đúp, góp công lớn vào chiến thắng áp đảo của thầy trò HLV Ronald Koeman.

Nổi "lốc da cam", Hà Lan đè bẹp Thụy Điển

Ngay từ những phút đầu tiên, Hà Lan đã cho thấy quyết tâm giải quyết trận đấu thật sớm. Phút thứ 5, Cody Gakpo thoát xuống bên cánh trái trước khi căng ngang chính xác để Brobbey băng vào đệm bóng cận thành mở tỉ số. Bàn thắng sớm giúp Hà Lan chơi càng tự tin hơn và tiếp tục dồn ép đối thủ.

Cody Gakpo (trái) và Brian Brobbey thay nhau tỏa sáng

Chỉ 12 phút sau, Brobbey hoàn tất cú đúp cho riêng mình. Tiền đạo 24 tuổi thêm một lần xuất hiện đúng thời điểm trong vòng cấm để kết thúc gọn gàng, đưa Hà Lan vươn lên dẫn 2-0 khi trận đấu còn chưa trôi qua được một phần tư thời gian.

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Hai bàn thua chóng vánh khiến Thụy Điển choáng váng. Đội bóng Bắc Âu phải mất khá nhiều thời gian mới tìm lại được sự cân bằng. Những cơ hội bắt đầu xuất hiện trước khung thành Hà Lan, nhưng Viktor Gyokeres cùng các đồng đội lại thiếu sự sắc bén cần thiết trong những tình huống quyết định.

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Trong khi Thụy Điển chưa thể tìm được bàn gỡ, họ tiếp tục phải nhận thêm đòn đau ngay sau giờ nghỉ.

Thụy Điển ghi bàn danh dự

Phút 47, Gakpo ghi tên mình lên bảng điện tử với pha đệm bóng cận thành sau một tình huống phối hợp sắc nét của Hà Lan. Chỉ 7 phút sau, ngôi sao Liverpool tiếp tục tỏa sáng bằng pha xử lý đẳng cấp. Anh ngoặt bóng từ cánh trái vào trung lộ rồi tung cú dứt điểm sở trường đánh bại thủ môn đối phương, nâng tỉ số lên 4-0.

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Bị dẫn sâu, Thụy Điển vẫn không buông xuôi. Nỗ lực của đại diện Bắc Âu được đền đáp ở phút 59 khi Anthony Elanga tận dụng cơ hội để rút ngắn cách biệt xuống còn 1-4.

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Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì Thụy Điển làm được trong trận đấu này. Trong phần còn lại, Hà Lan tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận. Đến phút 89, Crysencio Summerville khép lại ngày thi đấu thăng hoa của đội bóng áo cam bằng bàn thắng thứ 5 sau pha xử lý đầy tự tin trong vòng cấm.

Chiến thắng 5-1 không chỉ giúp Hà Lan giải tỏa áp lực sau trận hòa Nhật Bản mà còn đưa họ lên ngôi đầu bảng F với 4 điểm sau hai lượt trận. Quan trọng hơn, màn trình diễn bùng nổ của Brobbey, Gakpo cùng hàng công Hà Lan cho thấy đội bóng của Ronald Koeman đang dần tìm lại hình ảnh của một ứng viên thực sự cho chức vô địch World Cup 2026.

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Ở lượt trận cuối, Hà Lan sẽ đối đầu Tunisia trong khi Thụy Điển buộc phải đánh bại Nhật Bản nếu muốn nuôi hy vọng giành vé đi tiếp.