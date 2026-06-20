Mỹ trở thành đội tuyển thứ hai sớm đoạt vé vào vòng 1/16 World Cup

ANTD.VN - Đội tuyển Mỹ tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại World Cup 2026 khi đánh bại Australia 2-0 ở lượt trận thứ hai bảng A. Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino trở thành đội thứ hai chính thức giành quyền vào vòng 1/16.

Dù không có sự phục vụ của ngôi sao số một Christian Pulisic, tuyển Mỹ vẫn dễ dàng làm chủ thế trận trước Australia. Với sự cơ động của hàng tiền vệ cùng khả năng tạo đột biến từ Folarin Balogun, đội chủ nhà nhanh chóng đẩy đối phương vào thế chống đỡ ngay từ những phút đầu.

Mỹ trở thành đội tuyển thứ hai sớm đoạt vé vào vòng 1/16

Ngay phút thứ 10, sức ép liên tục của Mỹ được cụ thể hóa bằng bàn mở tỉ số. Balogun bứt tốc bên cánh trái trước khi căng ngang nguy hiểm vào vòng cấm. Trong nỗ lực cản phá, trung vệ Burgess vô tình đưa bóng về lưới nhà, khiến Australia rơi vào thế bám đuổi từ rất sớm.

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Sau bàn thua, đội bóng của HLV Tony Popovic buộc phải dâng cao đội hình. Australia chủ yếu tìm kiếm cơ hội từ những tình huống cố định và khả năng không chiến của Harry Souttar, nhưng không thể gây ra nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Mỹ.

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Càng chơi, đội chủ nhà càng cho thấy sự vượt trội. Ngay trước giờ nghỉ, Mỹ có bàn thắng thứ hai. Từ cú dứt điểm của Sergino Dest, bóng bật ra đúng vị trí của Alex Freeman và cầu thủ này dễ dàng đánh đầu cận thành nhân đôi cách biệt.

Bước sang hiệp hai, Australia thực hiện liên tiếp ba sự thay đổi người nhằm tìm kiếm hy vọng lật ngược tình thế. Tuy nhiên, những cơ hội nguy hiểm nhất vẫn thuộc về đội chủ nhà. Balogun từng có cơ hội đối mặt thủ môn nhưng không thể tận dụng thành công.

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Những phút cuối chứng kiến nỗ lực đáng ghi nhận của đại diện châu Á. Irankunda giúp mặt trận tấn công của Australia trở nên sắc nét hơn, trong khi Souttar bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở phút 85 khi đệm bóng ra ngoài ở cự ly gần.

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Không có bất ngờ nào xảy ra trong thời gian còn lại. Mỹ bảo toàn chiến thắng 2-0, có 6 điểm sau hai trận và chính thức sớm giành vé vào vòng 1/16 trước một lượt trận.

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Sau Mexico, đội tuyển Mỹ trở thành cái tên tiếp theo góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp. Với những gì đang thể hiện, thầy trò Mauricio Pochettino cho thấy họ không chỉ đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng mà hoàn toàn có thể trở thành ứng viên đáng gờm trong cuộc đua vô địch ngay trên sân nhà.