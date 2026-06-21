Vòng hai World Cup gọi tên ai?

ANTD.VN - Sau 2 lượt trận ở các bảng A, B, C và D, cục diện đang khá rõ nét: Mexico và Mỹ gần như cầm chắc vé đi tiếp vào vòng 2, trong khi Canada, Thụy Sĩ, Brazil và Morocco đang chiếm ưu thế lớn. World Cup ngày càng náo nhiệt và hấp dẫn với những trận đấu “sống còn” của vòng bảng.

“Bộ tứ báo thủ” tại World Cup 2026: Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappe (Pháp), Erling Haaland (Na Uy), Harry Kane (Anh)…

Những anh tài chắc suất

Ở bảng A, chủ nhà Mexico toàn thắng 2 trận, lại chưa thủng lưới, gần như cầm chắc ngôi đầu bảng. Đại diện châu Á Hàn Quốc đang nắm lợi thế lớn cho vị trí thứ hai. Trong khi đó CH Czech và Nam Phi sẽ buộc phải thắng lượt cuối để nuôi hy vọng đi tiếp. Nếu chiếm nhất bảng, Mexico sẽ tiếp tục được thi đấu vòng 2 tại sân bóng huyền thoại ở Thủ đô Mexico City.

Tại bảng B, đồng chủ nhà Canada gây ấn tượng mạnh với chiến thắng 6-0 đậm nhất trong lịch sử ở World Cup trước Qatar. Trận Canada - Thụy Sĩ ở lượt cuối gần như là cuộc đấu giành vị trí đầu bảng. Canada với sự hưng phấn dâng cao rất cần chiếm đầu bảng để tiếp tục thi đấu vòng 2 ở sân nhà Vancouver và nhận sự cổ vũ cuồng nhiệt của “cầu thủ thứ 12” là khán giả nhà. Đội tuyển xứ lá phong cũng đang sở hữu hiệu số tốt nhất bảng (+6). Bosnia & Herzegovina lẫn Qatar đang ở tình thế khó khăn, nhưng vẫn còn cơ hội cạnh tranh suất “vớt” thứ ba.

Theo Reuters, bảng C đang được xem là bảng đấu hấp dẫn nhất World Cup sau 2 lượt trận. Đội tuyển 5 lần vô địch thế giới Brazil vừa thắng “đàn em” Haiti 3-0 để vươn lên dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại. Đại diện đến từ Bắc Phi Morocco cũng có 4 điểm sau chiến thắng 1-0 trước Scotland. Dù vậy, Scotland vẫn còn nguyên cơ hội với 3 điểm trong tay. Riêng Haiti đã chính thức bị loại sau 2 trận toàn thua. Hai chân sút Vincinus và Matheus Cunha đều đã ghi 2 bàn trên sân cỏ, cho thấy hàng công của Selecao vẫn đáng gờm. Nếu chiếm ngôi đầu bảng C, Brazil sẽ hành quân đến Houston để đá vòng 2 trước các đối thủ dự kiến như Hà Lan hoặc Nhật Bản.

Các cổ động viên hòa mình vào lễ hội bóng đá náo nhiệt ở Bắc Mỹ

Ở bảng D, đội tuyển chủ nhà Mỹ chắc chắn có mặt ở vòng 32 đội sau 2 chiến thắng thuyết phục trước Paraguay và Australia, giành 6 điểm tuyệt đối và nổi lên như một trong những đội bóng có màn khởi đầu ấn tượng nhất giải đấu. Australia và Paraguay đang cạnh tranh trực tiếp vị trí thứ hai. Thổ Nhĩ Kỳ bị loại sau 2 trận toàn thua, gây bất ngờ và thất vọng cho người hâm mộ.

Các ngôi sao tỏa sáng

Dấu ấn đậm nét của World Cup 2026 là sự tỏa sáng từ những siêu sao được trông chờ như Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappe (Pháp), Erling Haaland (Na Uy), Harry Kane (Anh)… Các tuyển thủ này còn được trang mạng xã hội FIFA World Cup ví von là “Bộ tứ báo thủ”.

Messi đang giữ kỷ lục tuyển thủ ra sân nhiều trận nhất sau 6 kỳ tham dự World Cup, đồng thời nhiều khả năng sẽ trở thành cầu thủ độc chiếm kỷ lục ghi bàn nhiều nhất (hiện là 16 bàn, ngang với cựu tuyển thủ Đức Miroslav Klose).

Trong khi đó, ngay ở trận ra quân ở kỳ World Cup thứ 3, Mbappe đã lập cú đúp và nâng số bàn thắng ghi được cho tuyển Pháp tại World Cup lên 14 bàn, phá kỷ lục 13 bàn của huyền thoại Just Fontaine tồn tại từ năm 1958. Hiện Mbappe chỉ cách kỷ lục của Miroslav Klose và Messi là 2 bàn.

Một điều rất thú vị là tiền đạo 26 tuổi Jonathan David (Canada) trở thành cầu thủ thứ hai sau Messi lập được hat-trick (trong trận thắng Qatar). Jonathan David đang đá cho CLB Juventus (Italia). Nếu tiếp tục tỏa sáng trong kỳ World Cup trên sân nhà, Jonathan sẽ thực sự là người hùng trong mắt giới mộ điệu.