ANTD.VN - Không phải Kylian Mbappe, Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo, một trong những câu chuyện truyền cảm hứng nhất tại World Cup 2026 lại thuộc về Deniz Undav - chàng trai từng thức dậy từ 4 giờ sáng để làm công nhân trong nhà máy, trước khi trở thành người hùng tuyển Đức trên sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ở chiến thắng 2-1 của Đức trước Bờ Biển Ngà tại lượt trận thứ hai bảng E, Undav được HLV Julian Nagelsmann tung vào sân từ ghế dự bị ở phút 60 khi đội nhà đang bị dẫn trước. Chỉ tám phút sau, tiền đạo này ghi bàn gỡ hòa trước khi hoàn tất cú đúp ở phút 90+4, mang về chiến thắng quý giá giúp "Cỗ xe tăng" sớm giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2026.

Deniz Undav, từ chàng công nhân nhà máy đến người hùng World Cup

Màn trình diễn ấy tiếp tục khẳng định giá trị của một cầu thủ đã quen với việc chờ đợi cơ hội và luôn biết cách biến cơ hội thành dấu ấn.

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Ít ai ngờ rằng phía sau khoảnh khắc huy hoàng tại Toronto là hành trình đầy gian khó kéo dài hơn một thập kỷ.

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Năm 14 tuổi, Undav từng bị Werder Bremen từ chối vì bị đánh giá quá nhỏ con để có thể phát triển thành cầu thủ chuyên nghiệp. Cú sốc ấy khiến anh suy sụp, nhưng không đủ để dập tắt giấc mơ bóng đá.

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Ba năm sau, khi gia nhập TSV Havelse ở giải hạng Tư Đức, Undav phải tự lo cuộc sống của mình. Thu nhập từ bóng đá bán chuyên chỉ khoảng 120 bảng mỗi tuần, không đủ trang trải sinh hoạt. Để kiếm thêm tiền, anh làm công nhân vận hành máy laser trong một nhà máy với những ca làm kéo dài 8 tiếng mỗi ngày.

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Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Bỉ trước đây, Undav kể lại quãng thời gian đáng nhớ nhất của tuổi trẻ: "Khi Werder Bremen nói tôi không có tương lai vì quá nhỏ bé, trái tim tôi thực sự tan vỡ. Nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Tôi rời gia đình năm 17 tuổi để gia nhập Havelse. Mỗi ngày tôi thức dậy khoảng 4 giờ sáng, đến nhà máy làm việc, sau đó đi tập luyện và chỉ trở về nhà vào khoảng 8 giờ tối. Hôm sau lại tiếp tục như vậy".

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Tiền đạo người Đức thừa nhận anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc lao động để tồn tại. "Tôi phải làm công việc đó để kiếm sống. Số tiền nhận được từ bóng đá khi ấy không đủ để trang trải cuộc sống", anh nói.

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Điều đáng nể là Undav chưa bao giờ coi đó là gánh nặng: "Tôi là một người rất bình thường. Tôi không thích cuộc sống hào nhoáng, không mê đồ hiệu và cũng không cần những chiếc xe đắt tiền. Tôi hiểu giá trị của lao động và những đồng tiền kiếm được bằng mồ hôi công sức".

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Chính những năm tháng ấy đã tạo nên một Deniz Undav giàu nghị lực và luôn sẵn sàng chiến đấu cho mọi cơ hội xuất hiện trong sự nghiệp.

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Từ Havelse, tiền đạo sinh năm 1996 từng bước tiến lên các cấp độ cao hơn của bóng đá châu Âu. Anh khoác áo nhiều đội bóng trước khi tạo dựng tên tuổi tại Brighton rồi chuyển tới Stuttgart.

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Mùa giải 2025/26 chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của Undav. Anh ghi 19 bàn và có 6 kiến tạo chỉ sau 29 trận cho Stuttgart, trở thành cầu thủ người Đức ghi nhiều bàn nhất tại các giải VĐQG hàng đầu thế giới mùa vừa qua. Trong cuộc đua Vua phá lưới Bundesliga, anh chỉ xếp sau Harry Kane.

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Dù vậy, ở đội tuyển quốc gia, con đường của Undav vẫn không hề bằng phẳng.

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Anh phải chờ tới năm 27 tuổi mới được ra mắt tuyển Đức. Tại EURO 2024 trên sân nhà, Undav chỉ được thi đấu vỏn vẹn 6 phút. Ngay cả ở World Cup 2026, anh cũng thường xuyên phải bắt đầu từ băng ghế dự bị.

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Nhưng điều đó không ngăn cản tiền đạo này tạo nên khác biệt.

Deniz Undav là sự khác biệt ở ĐT Đức hiện tại

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Ở trận thắng Curacao 7-1, Undav vào sân từ phút 64 và ngay lập tức để lại dấu ấn với 1 bàn thắng cùng 2 kiến tạo. Trước Bờ Biển Ngà, anh tiếp tục sắm vai người hùng bằng cú đúp quyết định.

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Đáng chú ý, trước khi được tung vào sân ở trận đấu này, các cổ động viên Đức trên khán đài Toronto đã đồng loạt hát vang tên anh như một lời kêu gọi gửi tới HLV Nagelsmann.

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"Tôi nghe thấy điều đó và chỉ biết bật cười. Ngay cả ở Toronto mọi người cũng gọi tên tôi. Khi bạn làm tốt công việc của mình và ghi bàn, người hâm mộ sẽ luôn đứng phía sau bạn", Undav chia sẻ sau trận đấu.

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Sau đó, anh gửi đi thông điệp đầy ý nghĩa: "Điều quan trọng là mọi người phải thấy rằng những cầu thủ dự bị cũng có thể quyết định số phận của trận đấu".

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Có lẽ không ai hiểu điều đó rõ hơn Deniz Undav. Bởi chính anh là minh chứng sống động nhất cho việc những người từng bị lãng quên, từng bị nghi ngờ và từng phải bắt đầu từ những công việc bình dị nhất vẫn có thể chạm tới đỉnh cao nếu không ngừng nỗ lực.

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Từ một công nhân vận hành máy laser trong nhà máy, Deniz Undav giờ đây đã trở thành người hùng đưa tuyển Đức tiến vào vòng knock-out World Cup 2026. Và đó chắc chắn là một trong những câu chuyện đẹp nhất của giải đấu năm nay.