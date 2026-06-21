Liên hợp quốc trưng bày tác phẩm về 11 cầu thủ bóng đá hàng đầu thế giới có nguồn gốc tị nạn

ANTD.VN - Nhân dịp Ngày Tị nạn Thế giới 20-6 và Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup 2026), Liên hợp quốc đang trưng bày tác phẩm nghệ thuật khắc họa 11 cầu thủ bóng đá hàng đầu thế giới có xuất thân tị nạn hoặc phải di tản.

Tác phẩm được trưng bày tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), khắc hoạ 11 cầu thủ đứng cạnh hình ảnh thời thơ ấu của họ trên nền cảnh đổ nát. Tất cả đều lớn lên trong hoàn cảnh tị nạn hoặc phải di tản do xung đột, sau đó trở thành cầu thủ bóng đá và khoác áo đội tuyển quốc gia.

Trong số đó có Alphonso Davies, đội trưởng đội tuyển Canada. Anh sinh ra tại một trại tị nạn ở Ghana. Khi lên 5 tuổi, gia đình anh di tản sang Canada.

Trong thông điệp video gửi tới sự kiện, Davies nói: “Tôi hy vọng câu chuyện của mình mang lại cho mọi người niềm vui, niềm tin rằng điều gì cũng có thể, và dù con đường có khó khăn đến đâu, chúng ta vẫn có thể vượt qua”.

Trong tác phẩm còn có Antonio Rudiger, cầu thủ chơi cho đội tuyển Đức, lớn lên tại Đức trong gia đình di tản vì chiến tranh ở Sierra Leone. Anh thành lập quỹ hỗ trợ trẻ em tại Sierra Leone. Rudiger nói: “Nếu chúng tôi có thể, thì mọi người đều có thể”.

Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), vào thời điểm cuối năm 2025, cả thế giới có tổng cộng khoảng 120 triệu người tị nạn và di tản.