World Cup 2026 xuất hiện tấm thẻ đỏ chưa từng có

ANTD.VN - World Cup 2026 vừa chứng kiến một cột mốc đặc biệt, khi tiền đạo Miguel Almiron của Paraguay trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải đấu nhận thẻ đỏ trực tiếp, vì hành vi che miệng nói chuyện với đối thủ.

Tình huống gây tranh cãi xảy ra vào cuối hiệp một trận đấu giữa Paraguay và Thổ Nhĩ Kỳ thuộc lượt trận thứ hai bảng D diễn ra trên sân Santa Clara (California, Mỹ) sáng 20-6.

Miguel Almiron nhận thẻ đỏ vì che miệng nói chuyện

Sau một pha va chạm quyết liệt ở những phút bù giờ, cầu thủ hai đội lao vào tranh cãi khiến trận đấu trở nên hỗn loạn. Khi các đội trưởng và trọng tài Ivan Barton đang nỗ lực hạ nhiệt tình hình, tổ VAR bất ngờ yêu cầu vị vua áo đen xem lại một tình huống có dấu hiệu vi phạm.

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Qua các góc quay, Almiron bị phát hiện dùng tay che miệng trong lúc trao đổi với hậu vệ Mert Muldur bên phía Thổ Nhĩ Kỳ. Dù nội dung cuộc đối thoại không được công bố, trọng tài Barton vẫn quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp với cầu thủ Paraguay sau khi tham khảo VAR.

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Chiếc thẻ đỏ này ngay lập tức thu hút sự chú ý bởi đây là lần đầu tiên quy định mới của FIFA và IFAB được áp dụng tại một kỳ World Cup.

Miguel Almiron hẳn sẽ nhớ mãi trận đấu này

Hồi tháng 4 năm nay, Hội đồng Luật bóng đá quốc tế (IFAB) đã thông qua điều luật cho phép trọng tài truất quyền thi đấu những cầu thủ cố tình che miệng khi tranh cãi hoặc trao đổi với đối phương trong các tình huống nhạy cảm. Mục tiêu của quy định là ngăn chặn những hành vi xúc phạm, phân biệt chủng tộc hoặc ngôn từ mang tính công kích được che giấu khỏi camera truyền hình.

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Trước đây, việc cầu thủ lấy tay che miệng khi trao đổi trên sân vốn khá phổ biến nhằm tránh để đối thủ hoặc truyền thông đọc khẩu hình. Tuy nhiên, FIFA cho rằng hành động này ngày càng bị lạm dụng như một cách che đậy các phát ngôn không phù hợp.

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Dù mang tính răn đe mạnh mẽ, điều luật này vẫn gây ra không ít tranh luận. Nhiều chuyên gia cho rằng việc che miệng không đồng nghĩa với hành vi tiêu cực và trọng tài cần đánh giá đầy đủ ngữ cảnh trước khi đưa ra quyết định nghiêm khắc.

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Với cá nhân Almiron, đây chắc chắn là khoảnh khắc đáng quên nhất trong sự nghiệp quốc tế. Cựu ngôi sao Newcastle tỏ ra vô cùng bất ngờ khi bị truất quyền thi đấu và liên tục phản ứng với trọng tài trước khi rời sân.

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Tuy nhiên, Paraguay đã vượt qua khó khăn để giành chiến thắng quý giá 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Trước thời điểm Almiron nhận thẻ đỏ, đại diện Nam Mỹ đã dẫn trước nhờ pha lập công của Matias Galarza ngay phút thứ 2. Ba điểm giúp Paraguay sống lại hy vọng giành vé đi tiếp, đồng thời khiến Thổ Nhĩ Kỳ trở thành một trong những đội tuyển đầu tiên phải nói lời chia tay World Cup 2026.

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