Thắng nhọc Bờ Biển Ngà, "xe tăng" Đức lầm lũi tiến vào vòng hai

ANTD.VN - Đội tuyển Đức tiếp tục khẳng định vị thế của một ứng viên nặng ký tại World Cup 2026, khi đánh bại Bờ Biển Ngà 2-1 ở lượt trận thứ hai bảng E. Trong trận đấu gặp vô vàn khó khăn, những điều chỉnh chính xác của HLV Julian Nagelsmann đã giúp "Cỗ xe tăng" ngược dòng để trở thành một trong những đội tuyển đầu tiên giành vé vào vòng 1/16.

Người hùng của tuyển Đức là Deniz Undav. Tiền đạo vào sân từ băng ghế dự bị đã ghi cả hai bàn thắng, trong đó có pha lập công quyết định ở phút 90+4 để mang về 3 điểm trọn vẹn cùng tấm vé đi tiếp cho đội nhà.

Deniz Undav là người hùng của ĐT Đức

Dù được đánh giá thấp hơn nhưng Bờ Biển Ngà gây bất ngờ ở phút 30, khi Franck Kessie tận dụng cơ hội để mở tỉ số, đưa đội bóng Phi châu vượt lên dẫn trước.

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Bàn thua khiến đội bóng của Nagelsmann buộc phải thay đổi cách tiếp cận trong hiệp hai. Đức đẩy cao đội hình, kiểm soát bóng áp đảo nhưng vấp phải hệ thống phòng ngự được tổ chức rất chặt chẽ bên phía đối thủ.

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Trong phần lớn thời gian của hiệp đấu, Florian Wirtz, Kai Havertz và các đồng đội gần như bế tắc trước hàng thủ áo cam. Khi trận đấu dần trôi về cuối, những sự thay đổi nhân sự của Nagelsmann bắt đầu phát huy tác dụng.

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Phút 68, Amir Mohamad Amiri tung đường kiến tạo thuận lợi để Undav dứt điểm chính xác, đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Bàn gỡ giúp tuyển Đức giải tỏa áp lực và tạo ra thế trận áp đảo trong phần còn lại.

Deniz Undav và ĐT Đức chính thức góp mặt ở vòng 32 đội

Bờ Biển Ngà lùi sâu bảo vệ kết quả hòa, nhưng sức ép ngày một lớn từ phía đại diện châu Âu cuối cùng cũng mang lại thành quả.

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Khi nhiều người đã nghĩ tới một kết quả chia điểm, Undav tiếp tục lên tiếng ở phút 90+4. Tiền đạo này xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm để ghi bàn thắng quyết định, hoàn tất cú đúp và mang về chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho tuyển Đức.

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Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc các cầu thủ Đức ăn mừng tấm vé vào vòng 1/16. Với 6 điểm sau hai lượt trận, "Cỗ xe tăng" chính thức giành quyền đi tiếp trước một vòng, đồng thời xóa tan những ký ức buồn khi từng bị loại ngay từ vòng bảng ở hai kỳ World Cup gần nhất.

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