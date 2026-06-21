Nhật Bản phá nhiều kỷ lục trong trận thắng thuyết phục

ANTD.VN - Đội tuyển Nhật Bản tiếp tục khẳng định vị thế châu Á khi đánh bại Tunisia với tỉ số 4-0, ở lượt trận thứ hai bảng F World Cup 2026. Không chỉ tiến thêm một bước dài tới vòng 1/16, "Samurai Xanh" còn thiết lập cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên ghi được 4 bàn thắng trong một trận đấu tại các kỳ World Cup.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Nhật Bản đã khiến Tunisia choáng váng bằng lối chơi tốc độ và đầy chủ động. Chỉ sau 4 phút bóng lăn, đại diện châu Á đã có bàn mở tỉ số. Từ pha căng ngang của Keito Nakamura, hàng thủ Tunisia phá bóng thiếu dứt khoát, tạo điều kiện để Daichi Kamada chớp thời cơ dứt điểm cận thành tung lưới thủ môn Aymen Dahmen.

Nhật Bản hoàn toàn áp đảo Tunisia

Bàn thắng sớm giúp Nhật Bản càng chơi càng hưng phấn. Tunisia gần như không thể triển khai thế trận trước sức ép liên tục từ các học trò của HLV Hajime Moriyasu. Phút 31, Ayase Ueda thực hiện cú sút đầy uy lực từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đi sát mép cột dọc trước sự bất lực của Dahmen, nâng tỉ số lên 2-0 cho Nhật Bản.

Sau giờ nghỉ, thế trận không có nhiều thay đổi. Nhật Bản tiếp tục kiểm soát bóng vượt trội và duy trì sức ép liên tục. Trong khi đó, Tunisia chỉ tạo được một vài tình huống phản công hiếm hoi nhưng thiếu sự sắc bén ở những pha xử lý cuối cùng.

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Nỗ lực của đội bóng châu Phi hoàn toàn sụp đổ ở phút 70. Nhận đường chuyền thuận lợi từ đồng đội, Junya Ito dễ dàng vượt qua hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm chính xác đánh bại Dahmen, nâng cách biệt lên thành 3 bàn.

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Chưa dừng lại ở đó, Ayase Ueda hoàn tất ngày thi đấu thăng hoa bằng pha đánh đầu cầu vồng đẹp mắt đưa bóng vào lưới. Với cú đúp này, Ueda trở thành cầu thủ Nhật Bản đầu tiên ghi 2 bàn trong cùng một trận đấu tại World Cup.

Đây cũng là lần đầu tiên "Samurai Xanh" ghi được 4 bàn trong một trận đấu của Mundial. Ở tầm châu Á, Nhật Bản cũng là đội duy nhất ghi 4 bàn trong lịch sử World Cup. Trước đó, họ chỉ có một lần ghi 3 bàn trong trận thắng Đan Mạch 3-1 ở Nam Phi năm 2010.

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Nhật Bản cũng nối dài thành tích đối đầu ấn tượng trước Tunisia khi giành chiến thắng thứ 6 trong 7 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội.

Nhật Bản phá nhiều kỷ lục trong trận thắng thuyết phục

Ở chiều ngược lại, thất bại bạc nhược khiến Tunisia trở thành đội tuyển thứ ba chính thức dừng bước tại World Cup 2026. Dù mới bổ nhiệm HLV Hervé Renard với hy vọng tạo nên cuộc hồi sinh, đại diện Bắc Phi vẫn không thể cải thiện bộ mặt thi đấu sau thất bại nặng nề trước Thụy Điển ở lượt trận mở màn.

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Sau hai lượt đấu, Nhật Bản đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Chỉ cần giành thêm tối thiểu 1 điểm trước Thụy Điển ở lượt trận cuối, đội bóng xứ sở mặt trời mọc sẽ chính thức góp mặt tại vòng 1/16 World Cup 2026.