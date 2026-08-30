Giảm tình trạng máy bay chờ xếp hàng trên trời dịp nghỉ Lễ Quốc khánh

ANTD.VN -Tổng công ty Quản lý bay yêu cầu các đơn vị giảm thiểu tình trạng tàu bay phải bay chờ do quá tải năng lực tiếp thu tại sân bay hoặc trong điều kiện thời tiết xấu, bất lợi, qua đó góp phần duy trì hoạt động khai thác an toàn, điều hòa và hiệu quả dịp nghỉ Lễ Quốc khánh.

Trước nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn, an ninh, chất lượng và duy trì liên tục các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, đáp ứng yêu cầu khai thác trong giai đoạn cao điểm.

Thời gian tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn khai thác được thực hiện từ 00h00 ngày 28/8 đến 24h00 ngày 3/9/2026. Căn cứ diễn biến mật độ hoạt động bay, điều kiện thời tiết, an toàn, an ninh, kỹ thuật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, các đơn vị chủ động kéo dài thời gian áp dụng các biện pháp cần thiết.

Trực không lưu tại sân bay Tân Sơn Nhất

Theo đó, VATM xác định yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm cung cấp các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay an toàn, điều hòa, liên tục và hiệu quả; chủ động điều tiết lưu lượng hoạt động bay, hạn chế ùn tắc tại các cảng hàng không, đặc biệt tại ba Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất; đồng thời xử lý kịp thời các tình huống bất thường, không để bị động, bất ngờ và không để gián đoạn dịch vụ do nguyên nhân chủ quan.

Đặc biệt, quán triệt nguyên tắc không đánh đổi an toàn, an ninh lấy năng lực khai thác, tính đúng giờ hoặc mục tiêu giảm chậm, hủy chuyến.

Khi nhu cầu khai thác vượt năng lực, điều kiện khai thác suy giảm hoặc xuất hiện rủi ro chưa được kiểm soát đầy đủ, các đơn vị phải chủ động phối hợp, hiệp đồng để điều tiết luồng không lưu, hạn chế ùn tắc và giảm thiểu việc tàu bay phải bay chờ.

Trong thời gian cao điểm, các đơn vị được yêu cầu bố trí đủ nhân lực có năng lực chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm tại các vị trí chủ chốt; tăng cường giám sát của lãnh đạo trực và duy trì đầu mối phối hợp 24/7. Mỗi vị trí phải có phương án thay thế kịp thời khi nhân sự chính không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Trong giai đoạn cao điểm, công tác quản lý luồng không lưu được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm cân bằng giữa nhu cầu khai thác và năng lực phục vụ của hệ thống.

Trung tâm Quản lý luồng không lưu thực hiện đầy đủ các giai đoạn chiến lược, tiền chiến thuật và sau khai thác; cập nhật kế hoạch ATFM hằng ngày trên cơ sở dự báo nhu cầu, năng lực, điều kiện thời tiết, tình trạng sân bay và vùng trời. Đồng thời, Trung tâm theo dõi sát diễn biến hoạt động bay, chủ động phối hợp với các cơ sở điều hành bay, đơn vị khai thác cảng hàng không, sân bay và các hãng hàng không để sớm triển khai linh hoạt các biện pháp điều tiết luồng không lưu.

Mục tiêu là giảm thiểu tình trạng tàu bay phải bay chờ do quá tải năng lực tiếp thu tại sân bay hoặc trong điều kiện thời tiết xấu, bất lợi, qua đó góp phần duy trì hoạt động khai thác an toàn, điều hòa và hiệu quả.

Tại Tân Sơn Nhất và Nội Bài, các Trung tâm Kiểm soát tiếp cận - tại sân phối hợp chặt chẽ với các cảng hàng không để tổ chức điều hành tàu bay khởi hành theo A-CDM, góp phần giảm thiểu thời gian tàu bay chờ khởi hành và hạn chế tắc nghẽn trên đường lăn, sân đỗ.

Đồng thời, các cơ sở điều hành bay phối hợp với cơ sở ATFM và các cơ sở kế cận chủ động xác định các khung thời gian suy giảm hoặc quá tải năng lực khai thác để triển khai các biện pháp điều tiết hoạt động bay phù hợp.