AI mở ra phương thức mới trong dạy và học Tiếng Anh nhưng không thay thế người thầy

ANTD.VN - Bộ GD-ĐT cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế đưa ra 5 nhóm vấn đề chính để tìm giải pháp đưa tiếng Anh từ môn học thành ngôn ngữ sử dụng thực chất.

AI hỗ trợ thầy và trò nhưng không thay thế được người thầy trong mục tiêu đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh, để đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học không đơn thuần là tăng số tiết học, phát triển chương trình hay nâng cao yêu cầu về chứng chỉ.

Điều quan trọng hơn, bên cạnh việc phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu, theo Thứ trưởng, là xây dựng môi trường giáo dục nơi tiếng Anh được sử dụng tự nhiên, thường xuyên và hiệu quả trong học tập, giao tiếp, nghiên cứu, tiếp cận tri thức và hội nhập quốc tế. Đây cũng là sự chuyển dịch trong tư duy, từ việc coi tiếng Anh là môn học ngoại ngữ sang phát triển năng lực sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai.

Nếu tiếng Anh chỉ gói gọn trong các tiết học, ngôn ngữ này khó có thể đảm nhận vai trò rộng hơn trong đời sống học tập. Vì vậy, phạm vi sử dụng tiếng Anh cần từng bước được mở rộng, phù hợp với từng cấp học, điều kiện trường lớp và năng lực của học sinh.

Quá trình triển khai cần tính đến sự khác biệt về điều kiện giữa đô thị, nông thôn, vùng sâu, vùng xa và những địa bàn còn khó khăn, tránh để mục tiêu nâng cao năng lực ngoại ngữ làm gia tăng khoảng cách về cơ hội giáo dục.

Theo Thứ trưởng, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra những phương thức mới trong dạy và học ngôn ngữ. AI có thể hỗ trợ cá nhân hóa việc học, mở rộng khả năng tiếp cận học liệu và môi trường giao tiếp quốc tế. Tuy nhiên, công nghệ cần đóng vai trò hỗ trợ giáo viên và học sinh, không thay thế vai trò của người thầy hoặc làm suy giảm năng lực tư duy phản biện, sáng tạo và giao tiếp thực chất của người học.

Theo đó, Bộ GD-ĐT và các chuyên gia trong và ngoài nước đã đặt ra nhóm chủ đề chính để tập trung đưa ra các giải pháp gồm: chuyển đổi từ ngoại ngữ sang ngôn ngữ thứ hai và chính sách ngôn ngữ; công nghệ và học tập ngôn ngữ thứ hai; phương pháp giảng dạy ngôn ngữ và chương trình đào tạo; ngôn ngữ và ngôn ngữ học; phát triển chuyên môn giáo viên và học tập chuyên môn.