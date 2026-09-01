Xúc động và tự hào khi giai điệu Quốc khánh vang lên ở độ cao 10.000 mét

ANTD.VN -Những giai điệu quen thuộc về đất nước vang lên ở độ cao 10.000 mét trên chuyến bay VN245 của Vietnam Airlines từ Hà Nội đến TP.HCM.

Theo tiếng nhạc của Đoàn Nghi lễ Quân đội, nhiều hành khách cất tiếng hát, giơ cao cờ Tổ quốc giữa bầu trời trong ngày Quốc khánh 2/9. Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “Âm hưởng tự hào - Chắp cánh Việt Nam” do Vietnam Airlines phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh.

Trước đó, VN245 bắt đầu tại sân bay Nội Bài như một chuyến bay thường lệ. Đồng hành trên chuyến bay có các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Vietnam Airlines hiện là Nhà vận chuyển chính thức của Hoa hậu Việt Nam 2026.

Chương trình được Vietnam Airlines phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức nhân dịp Quốc khánh 2/9. Theo kế hoạch, Cục Quân huấn - Nhà trường và Đoàn Nghi lễ Quân đội được giao nhiệm vụ phối hợp triển khai.

Đoàn Nghi lễ quân đội làm thủ tục lên chuyến bay đặc biệt VN245 của Vietnam Airlines

Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 làm thủ tục tại sân bay Nội Bài trước chuyến bay VN245 từ Hà Nội đến TP.HCM.

Những lá cờ Tổ quốc được trao tới hành khách trước khi chương trình âm nhạc bắt đầu

Ít phút sau, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Nghi lễ Quân đội bắt đầu biểu diễn bằng nhạc cụ ngay trên khoang máy bay. Ba giai điệu “Đất nước trọn niềm vui”, “Nối vòng tay lớn” và “Như có Bác trong ngày đại thắng” lần lượt vang lên trên hành trình từ Hà Nội đến TP.HCM.

Giữa phần biểu diễn, bé Diệp An, đến từ phường Hoàng Liệt (Hà Nội), bất chợt cất tiếng hát theo giai điệu đang vang lên. Những hành khách ngồi gần em cũng bắt đầu hòa giọng. Từ phần khí nhạc của Đoàn Nghi lễ Quân đội, lời hát dần vang lên giữa các hàng ghế.

Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam sau khi chuyến bay hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Nhiều vị khách quốc tế cũng nhận cờ, theo dõi phần trình diễn rồi hòa vào tiếng hát. Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam trò chuyện, chia sẻ với họ về ý nghĩa ngày Quốc khánh 2/9.

Những hoạt động trên VN245 nằm trong chuỗi chương trình Vietnam Airlines triển khai gắn với các ngày lễ lớn của đất nước. Qua mỗi hành trình, Hãng mong muốn đưa những nét văn hóa và câu chuyện về Việt Nam đến gần hơn với hành khách trong nước, quốc tế.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết: “Mỗi ngày, các chuyến bay Vietnam Airlines kết nối các vùng miền và đưa Việt Nam đến với thế giới. Chúng tôi mong muốn trên những hành trình ấy, hành khách không chỉ đến một điểm đến mà còn có thể cảm nhận giá trị văn hóa, tinh thần của đất nước. Trong ngày Quốc khánh, việc mọi người tự nhiên hát theo những giai điệu quen thuộc chính là một cách gần gũi để niềm tự hào ấy được sẻ chia”.