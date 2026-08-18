ANTD.VN -Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội (chủ đầu tư) vừa báo cáo Sở Xây dựng phương án thông xe kỹ thuật, lưu thông trên toàn tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, với mục tiêu hoàn thành trước ngày 2/9/2026.

Theo chủ đầu tư, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Hà Nội tại Thông báo số 380 về việc thông xe kỹ thuật, lưu thông trên toàn tuyến dự án trước ngày 2/9, đơn vị đã xây dựng phương án tổ chức giao thông và phân luồng trong phạm vi dự án.

Cụ thể, đoạn từ Hoàng Cầu đến nút giao Láng Hạ - Giảng Võ, dài khoảng 645m, dự kiến tổ chức thông xe trên toàn bộ mặt cắt đường rộng 50m, ngoại trừ phạm vi rào chắn phục vụ thi công cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ.

Tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ, giao thông tiếp tục được tổ chức theo phương án hiện nay để phục vụ thi công cầu vượt.

Dự kiến thông xe kỹ thuật tuyến Vành đai 1 Hoàng Cầu- Voi Phục trước 2/9

Đoạn từ nút giao Láng Hạ - Giảng Võ đến nút giao Nguyễn Chí Thanh dài khoảng 735m sẽ tổ chức giao thông phía bên trái tuyến với mặt cắt đường rộng từ 7-18m. Phần diện tích còn lại tiếp tục được quây rào để phục vụ thi công hai cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và nút giao Nguyễn Chí Thanh.

Tại nút giao Nguyễn Chí Thanh, phương án tổ chức giao thông hiện nay tiếp tục được duy trì để phục vụ thi công cầu vượt.

Đáng chú ý, đoạn từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, dài khoảng 240m, sẽ được tổ chức giao thông theo hai hướng.

Bên trái tuyến có mặt cắt đường từ 6-15m, phần còn lại tiếp tục quây rào phục vụ thi công cầu vượt tại nút giao Nguyễn Chí Thanh. Trong khi đó, bên phải tuyến tổ chức giao thông trên đường La Thành hiện trạng do khu vực này còn vướng mặt bằng phục vụ thi công cầu vượt nên chưa thể tổ chức thi công.

Với đoạn từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đến Voi Phục, dài khoảng 355m, dự kiến tổ chức thông xe trên toàn bộ mặt cắt đường rộng 50m.

Việc triển khai phương án thông xe kỹ thuật được chủ đầu tư kỳ vọng góp phần tăng khả năng kết nối, tổ chức giao thông trên trục Vành đai 1, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại khi dự án được đưa vào khai thác theo từng đoạn.

Đại diện chủ đầu cho biết, việc thông xe cụ thể sẽ được Sở Xây dựng xem xét, báo cáo UBND TP Hà Nội thông qua.