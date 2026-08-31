Rút gọn thủ tục kiểm định khí thải xe máy

ANTD.VN -Theo quyết định mới nhất vừa được Bộ Xây dựng ban hành đã sửa đổi thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Quyết định có hiệu lực từ 28/8.

Đáng chú ý, 4 thủ tục hành chính được phân cấp cho Sở Xây dựng địa phương giải quyết, gồm: Cấp mới, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới; cấp mới, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Theo Quyết định, đối với thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới, tổ chức thành lập cơ sở đăng kiểm có thể nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, qua bưu chính hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo quy định mới nhất, thủ tục kiểm định khí thải xe gắn máy đã được rút gọn so với trước đây

Với hồ sơ nộp trực tiếp, Sở Xây dựng kiểm tra thành phần hồ sơ trong ngày làm việc; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, cơ quan tiếp nhận hướng dẫn tổ chức hoàn thiện. Nếu hồ sơ đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Xây dựng lập thông báo tiếp nhận, trong đó ghi rõ lịch kiểm tra xác nhận thực tế.

Đối với hồ sơ gửi qua bưu chính hoặc dịch vụ công trực tuyến, việc kiểm tra thành phần hồ sơ được thực hiện trong thời hạn 1 ngày làm việc. Nếu hồ sơ đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, Sở Xây dựng lập thông báo tiếp nhận và xác định lịch kiểm tra thực tế.

Cùng với kiểm định xe cơ giới, Bộ Xây dựng cũng sửa đổi thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Tổ chức thành lập cơ sở kiểm định khí thải có thể nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Thành phần hồ sơ gồm văn bản đề nghị, bản vẽ bố trí chung của cơ sở kiểm định khí thải, danh sách trích ngang nhân lực, danh sách thiết bị kiểm tra và kết quả đánh giá phù hợp với QCVN 103:2024/BGTVT; số lượng hồ sơ là 1 bộ.

Thời hạn giải quyết được xác định tương tự thủ tục cấp mới cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, gồm 3 ngày làm việc tiếp nhận hồ sơ, 8 ngày kiểm tra, đánh giá thực tế và 2 ngày cấp giấy chứng nhận. Thủ tục này cũng không có phí, lệ phí.

Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải do bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi thông tin địa giới hành chính, Sở Xây dựng căn cứ hồ sơ lưu trữ để giải quyết. Thời hạn cấp lại là 2 ngày làm việc; hồ sơ có thể được nộp trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến.

Quyết định cũng phân biệt rõ các trường hợp cấp lại do thay đổi vị trí, tăng số lượng thiết bị kiểm tra hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận. Theo đó, hồ sơ được yêu cầu bổ sung các tài liệu liên quan đến cơ sở, mặt bằng, nhân lực, thiết bị và kết quả đánh giá phù hợp với quy chuẩn.