Hanoi Smart Police - ứng dụng “cửa ngõ số” để người dân tương tác trực tiếp với lực lượng Công an

ANTD.VN - Ngày 2-9 tới đây, 3 ứng dụng chuyển đổi số của CATP Hà Nội sẽ được triển khai trong đó có ứng dụng Hanoi Smart Police, tăng cường tính tương tác giữa người dân và lực lượng Công an.

Hanoi Smart Police là sản phẩm do Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng CATP Hà Nội và các đơn vị chuyên môn triển khai từ cuối tháng 7-2026, nhằm hình thành kho dữ liệu phục vụ điều hành tác chiến trên không gian số.

Trong ứng dụng này, hệ thống bản đồ số tích hợp nền tảng IoT và trí tuệ nhân tạo, cho phép chỉ huy các cấp điều hành trực tiếp từ xa các hoạt động tuần tra, kiểm soát, xây dựng phương án tác chiến, phòng chống khủng bố hoặc diễn tập thực binh. Dữ liệu từ lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng được đồng bộ liên thông để phục vụ chỉ huy tập trung.

Đối với người dân, ứng dụng Hanoi Smart Police kết nối trực tiếp vào nền tảng iHanoi, cung cấp các tính năng đặt lịch hẹn làm thủ tục hành chính và tiếp công dân.

Người dân có thể chọn khung giờ làm việc tại nhà, tránh tình trạng xếp hàng hoặc lấy số thủ công tại trụ sở công an xã, phường.

Ứng dụng Hanoi Smart Police đã có trên ứng dụng iHanoi

Hệ thống sẽ chuyển thông tin đặt lịch về tài khoản của chỉ huy công an cơ sở để phê duyệt và phân công cán bộ tiếp nhận. Ngoài ra, tính năng gửi phản ánh hiện trường và nút báo động khẩn cấp SOS trên điện thoại thông minh cũng đã hoàn thành thử nghiệm kỹ thuật.

Tại hội nghị giao ban công tác tháng 8 của Ban Chỉ đạo 57 CATP Hà Nội, đánh giá về ứng dụng Hanoi Smart Police Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã khẳng định, việc tự nghiên cứu và hoàn thiện phần mềm giúp tiết kiệm hàng chục tỷ đồng ngân sách so với phương án mua sắm ngoài thị trường, bảo đảm an toàn thông tin tuyệt đối cho hệ thống dữ liệu nghiệp vụ của toàn lực lượng, góp phần hoàn thành mục tiêu cao nhất của chuyển đổi số là phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, chuyển các quy trình thủ công sang tự động hóa để tiết kiệm nhân lực, nâng cao độ chính xác và tính sẵn sàng chiến đấu.

CATP Hà Nội luôn hướng đến mục tiêu gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân

Theo Thượng tá Dương Minh Tuyến, Phó trưởng Phòng Tham mưu, điểm khác biệt lớn của Hanoi Smart Police là chuyển đổi phương thức phân luồng thông tin. Thay vì tiếp nhận, phân loại thủ công, hệ thống AI sẽ tự động phân tích nội dung, xác định vị trí và chuyển thông tin vụ việc đến Công an cấp xã theo lĩnh vực, địa bàn để kịp thời giải quyết.

Trợ lý ảo AI cũng được tích hợp để tự động giải đáp thủ tục hành chính, hẹn lịch thực hiện các thủ tục, hướng dẫn quy định giao thông và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy suốt ngày đêm.

Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP tiếp tục thực hiện vai trò giám sát toàn bộ quá trình tiếp nhận, xử lý, cập nhật kết quả của các đơn vị trên hệ thống. Quá trình vận hành vẫn sử dụng giao diện và tài khoản iHanoi của các đơn vị, Công an cấp xã.

Hiện ứng dụng đã hoàn thành 7 tính năng cốt lõi phục vụ nhân dân, trong đó có 3 tính năng yêu cầu lực lượng Công an trực tiếp phối hợp giải quyết: phản ánh hiện trường; tín hiệu khẩn cấp SOS; đặt lịch hẹn, làm việc với cơ quan Công an.

Quy trình xử lý trên ứng dụng

Đối với phản ánh hiện trường, người dân có thể gửi nội dung, vị trí, hình ảnh, video liên quan đến an ninh, trật tự; hệ thống tự động phân luồng đến Công an cấp xã để tiếp nhận, xử lý và cập nhật kết quả. Với tín hiệu SOS, khi nhận được thông tin, hình ảnh và định vị khẩn cấp, lực lượng Công an phải áp dụng ngay quy trình xử lý tình huống khẩn cấp về an ninh, trật tự, cháy, nổ theo quy định, tương tự việc tiếp nhận tin qua Tổng đài 113, 114.

Đối với chức năng đặt lịch hẹn, các đơn vị phải chủ động xây dựng quy trình tiếp dân khoa học, linh hoạt, bảo đảm hài hòa giữa công dân đã đặt lịch qua ứng dụng và người đến làm việc trực tiếp, không để xảy ra chồng chéo, chờ đợi, gây bức xúc.

Như đã nói ở trên, ứng dụng cũng đưa vào thử nghiệm tính năng gọi video trực tiếp từ hiện trường. Theo đó, khi xảy ra sự việc phức tạp hoặc đối mặt tình huống nguy hiểm, người dân có thể truyền hình ảnh trực tiếp về Trung tâm thông tin chỉ huy và công an xã, phường gần nhất. Dữ liệu này giúp lực lượng chức năng nhận diện nạn nhân, đối tượng vi phạm và phân luồng cán bộ đến xử lý ngay lập tức.

Tại Hội nghị tập huấn sử dụng ứng dụng Hanoi Smart Police cho toàn thể CBCS do CATP Hà Nội tổ chức mới đây, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP nhìn nhận, việc đưa Hanoi Smart Police vào vận hành là bước đột phá trong công tác cải cách hành chính, phục vụ nhân dân và hiện đại hóa công tác chỉ huy, điều hành của CATP.

Ứng dụng mở ra “cửa ngõ số” để người dân tương tác trực tiếp với lực lượng Công an thông qua các tiện ích như gửi phản ánh hiện trường, tin báo liên quan đến an ninh, trật tự; đặt lịch hẹn làm việc; kích hoạt tín hiệu khẩn cấp SOS...

Bên cạnh các tiện ích phục vụ người dân, Hanoi Smart Police còn thiết lập phân hệ nghiệp vụ nội bộ, giúp lực lượng Công an tiếp nhận, phân loại và xử lý thông tin đồng bộ, tức thời, chính xác, góp phần giải quyết vụ việc có liên quan đến an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.