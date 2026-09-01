Sân bay quốc tế Long Thành dự kiến vận hành thử trong tháng 9

ANTD.VN - Theo tiến độ cập nhật mới nhất từ chủ đầu tư, sân bay Long Thành sẽ bắt đầu vận hành thử trong tháng 9, hướng tới khai thác thương mại vào cuối năm 2026.

Theo tin từ Ban QLDA Cảng hàng không quốc tế Long Thành (thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV), trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, các nhà thầu tại công trường vẫn tổ chức thi công xuyên lễ, duy trì tiến độ như ngày thường để tăng sản lượng.

Kỹ sư, công nhân được bố trí làm việc liên tục tại nhiều hạng mục trọng điểm như nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh thứ 2, giao thông nội cảng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Theo ACV, tổng giá trị sản lượng thực hiện của dự án đến nay đạt khoảng 80%. Đơn vị đang yêu cầu các nhà thầu tiếp tục bổ sung nhân lực, đẩy nhanh công tác nội nghiệp, hoàn thiện hồ sơ và nghiệm thu các hạng mục.

Tại gói thầu 5.10 (thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách), các kỹ sư, công nhân đang tăng tốc hoàn thiện những hạng mục còn lại, gồm xây trát, chống thấm, sơn, ốp lát, trần, vách ngăn, nội thất và cảnh quan.

Theo kế hoạch, gói thầu 5.10 sẽ cơ bản hoàn thành các hạng mục để đưa vào vận hành thử theo từng đợt từ tháng 9, hướng tới khai thác thương mại vào tháng 12/2026.

Dự kiến, sân bay quốc tế Long Thành sẽ vận hành thử trong tháng 9

Cùng với nhà ga, các hạng mục hạ tầng hàng không và giao thông nội cảng cũng đang được các nhà thầu tập trung thi công.

Tại gói thầu 4.8 - công trình giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật cảng hàng không, khối lượng thực hiện đạt khoảng 2/3 giá trị hợp đồng. Các hạng mục đường trục chính, đường cấp 3 và những phần kết cấu còn lại của cầu cạn đang được tập trung hoàn thiện.

Trong khi đó, gói thầu 4.12 - thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị đường cất hạ cánh thứ 2, đường lăn và các công trình đồng bộ - cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Đường cất hạ cánh đã hoàn thành 100% kết cấu lòng đường, công tác cắt rãnh thoát nước mặt đạt hơn 80%. Theo kế hoạch, gói thầu sẽ hoàn thành toàn bộ trước ngày 30/9.

Ban QLDA Long Thành yêu cầu các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát tăng cường thi công trong ngày nghỉ, ngày lễ, kể cả ban đêm khi cần thiết. Việc tăng ca, tăng kíp phải đi đôi với bảo đảm an toàn lao động, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, chiếu sáng và phòng cháy chữa cháy.

Đơn vị cũng tăng cường kiểm tra, giám sát tại công trường. Những nhà thầu không đáp ứng yêu cầu hoặc làm ảnh hưởng đến tiến độ sẽ bị lập biên bản, yêu cầu khắc phục và có thể xử lý theo các điều khoản hợp đồng.

Theo kế hoạch, sân bay Long Thành sẽ bắt đầu vận hành thử trong tháng 9, hướng tới khai thác thương mại vào cuối năm 2026.

Sân bay Long Thành được quy hoạch trên diện tích khoảng 5.000ha ở phường Long Thành, TP Đồng Nai. Trong đó, giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư khoảng 114.450 tỷ đồng, tương đương 5,45 tỷ USD, gồm 2 đường cất hạ cánh, một nhà ga hành khách và các hạng mục phụ trợ đồng bộ. Khi hoàn thành, giai đoạn này có công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Mới đây, văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 8871/VPCP-CN ngày 28/8/2026, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với tình hình triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đó, yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan kiểm tra, đánh giá đúng thực tế tiến độ của toàn bộ Dự án, đặc biệt là các gói thầu thuộc Dự án thành phần 3 và Dự án thành phần 4 có nguy cơ chậm tiến độ, không hoàn thành trong năm 2026 để kịp thời chỉ đạo các chủ đầu tư, cơ quan chủ quản có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch.

Đồng thời, chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền trong quá trình triển khai Dự án; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ nếu vượt thẩm quyền.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam chủ động rà soát, điều chỉnh, cập nhật tiến độ đối với từng hạng mục, gói thầu bảo đảm hoàn thành, đưa Dự án vào vận hành khai thác trong năm 2026 theo đúng kế hoạch; phân tích làm rõ nguyên nhân, kịp thời có giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thi công theo thẩm quyền.

Đồng thời, chỉ đạo các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, chủ động tập kết nguồn vật tư, vật liệu, nguồn lực về tài chính… để đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt tại các gói thầu có khối lượng còn lại lớn, có nguy cơ chậm tiến độ, như: gói thầu số 4.8 (giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật), 5.10 (nhà ga hành khách), 7.8 (nhà ga hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ)…