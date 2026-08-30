Diễn tập phòng ngừa sự cố an ninh mạng

ANTD.VN - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội vừa phối hợp với các xã Hồng Sơn, Phúc Sơn tập huấn; diễn tập phòng, chống tấn công mạng và phổ biến phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Tham dự chương trình có lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phụ trách công tác bảo vệ bí mật nhà nước, văn thư, lưu trữ, công nghệ thông tin tại các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đơn vị, trường học trên địa bàn; chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn.

Báo cáo viên trao đổi tại tập huấn

Tại hội nghị, báo cáo viên Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phổ biến những nội dung trọng tâm của Luật An ninh mạng năm 2025 và các văn bản mới có liên quan; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, các đại biểu được hướng dẫn nhận diện những nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin trong quá trình sử dụng thiết bị, hệ thống thông tin; phương thức, thủ đoạn phổ biến của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, qua đó nâng cao ý thức cảnh giác và kỹ năng chủ động phòng ngừa.

Điểm nhấn của chương trình là nội dung diễn tập các tình huống giả định về sự cố tấn công mạng. Trong đó có tình huống phát tán mã độc vào hệ thống thông tin thông qua việc sử dụng thiết bị USB không an toàn nhằm thu thập, đánh cắp tài liệu trên máy tính; tình huống phát sinh nguy cơ mất an ninh mạng do người dùng lưu trữ tài khoản, mật khẩu đăng nhập các hệ thống thông tin dùng chung trên trình duyệt web, tạo điều kiện để các đối tượng thu thập thông tin, truy cập trái phép vào hệ thống.

Toàn cảnh hội nghị

Thông qua các tình huống thực tế, các đại biểu được hướng dẫn biện pháp nhận diện, xử lý ban đầu và phối hợp khi xảy ra sự cố, qua đó nâng cao khả năng phản ứng, hạn chế nguy cơ lộ, mất dữ liệu và bảo đảm hoạt động ổn định của các hệ thống thông tin.

Chương trình tập huấn, diễn tập góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực phòng ngừa, phát hiện, xử lý sự cố an ninh mạng cho đội ngũ cán bộ cơ sở; hình thành ý thức chủ động bảo vệ dữ liệu, bí mật nhà nước và tài khoản cá nhân. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường làm việc số an toàn, kỷ cương, phục vụ hiệu quả công tác chuyển đổi số và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.