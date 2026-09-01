Vụ lật xe khách ở Gia Lai: Bộ Y tế chỉ đạo dồn lực cứu chữa nạn nhân

ANTD.VN - Bộ Y tế yêu cầu tập trung tối đa lực lượng tiếp tục cấp cứu và điều trị cho các nạn nhân vụ TNGT tại tỉnh Gia Lai ngày 31/8.

Theo báo cáo, vụ TNGT làm 4 người tử vong, 20 nạn nhân bị thương

Tối 31/8, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn hoả tốc gửi Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, Bệnh viện Chợ Rẫy tập trung cứu chữa cho các nạn nhân bị tai nạn trong vụ lật xe khách từ TP. HCM về Gia Lai làm 4 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 31/8 trên tuyến đường tránh phía Đông, theo hướng về ngã ba Hàm Rồng (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, xe khách giường nằm của nhà xe Việt Tân Phát, BKS 50E-449.XX, chạy theo hướng từ Hàm Rồng đi Đak Đoa, xe bị lật nghiêng.

Báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Gia Lai vụ tai nạn làm 4 người tử vong, 20 nạn nhân bị thương, các nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, trong đó có 1 nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, 1 nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ đạo các đơn vị tập trung tối đa lực lượng y bác sỹ, thuốc, thiết bị y tế để khẩn trương cứu chữa kịp thời các trường hợp nặng, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong, giảm thiểu thiệt hại do vụ tai nạn.

Phối hợp chuyên môn với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu hoặc chuyển nạn nhân đến Bệnh viện cấp chuyên sâu kịp thời. Đề xuất, kiến nghị với Bộ Y tế khi cần điều phối hỗ trợ nhằm đảm bảo tốt nhất cho công tác cấp cứu tai nạn giao thông.

Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Chợ Rẫy cập nhật tình hình diễn biến của việc cấp cứu, điều trị người bị nạn về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế.