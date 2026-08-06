Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội kiểm tra, thúc tiến độ nhiều dự án giao thông trọng điểm

ANTD.VN - Kiểm tra dự án cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh - đường Vành đai 1, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đề nghị đẩy nhanh tiến độ, đến dịp 2-9 sẽ thông tuyến đường trên mặt đất…

Lãnh đạo thành phố Hà Nội kiểm tra tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

﻿(Ảnh: Phạm Hùng)

Ngày -8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông - Trưởng ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ một số dự án trọng điểm.

Đoàn đã kiểm tra thực địa các dự án: Hạng mục cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh - Dự án đường Vành đai 1 và tuyến đường sắt đô thị số 5; Dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ; Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh.

Qua kiểm tra và nghe báo cáo tiến độ từ các đơn vị liên quan, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công đồng loạt, bảo đảm tiến độ các dự án giao thông trọng điểm của thành phố; đồng thời chú trọng đến chất lượng, mỹ thuật công trình và vệ sinh công trường, an toàn lao động, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Với Hạng mục cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh - Dự án đường Vành đai 1 và tuyến đường sắt đô thị số 5, đồng chí Nguyễn Trọng Đông lưu ý đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo đến dịp Quốc khánh 2-9 sẽ tổ chức thông tuyến đường Vành đai 1 trên mặt đất; riêng 2 cầu vượt tại tuyến đường phải hoàn thành trước ngày 31-12-2026.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu phường Từ Liêm tập trung hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30-9 để triển khai thi công đồng bộ, phấn đấu thông xe trước ngày 30-11-2026.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh và Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông yêu cầu 3 liên danh nhà thầu phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng đẩy mạnh triển khai các phần việc.

Mục tiêu hoàn thành, thông toàn tuyến phần đường giao bằng trước ngày 31-12-2026 để người dân có thể lưu thông.