Hàng loạt điểm trông xe miễn phí phục vụ nhân dân tại các khu du lịch, vui chơi dịp 2-9

ANTD.VN -Từ 17h chiều nay 31/8 đến hết ngày 2/9, hàng loạt điểm trông xe miễn phí cho nhân dân tại các điểm du lịch, khu vui chơi trên địa bàn TP Hà Nội sẽ đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có công văn gửi CATP, UBND các xã, phường và các đơn vị trông giữ phương tiện gồm Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội; Công ty CP Đồng Xuân về việc thực hiện trông giữ phương tiện miễn phí tại một số địa điểm trên địa bàn TP. Thời gian trông giữ phương tiện miễn phí từ 17h chiều 31/8 đến hết ngày 21/9.

Theo đó, để phục vụ nhu cầu gửi xe của nhân dân tại các khu vui chơi, du lịch, … trên địa bàn thành phố trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2026, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng chống cháy, nổ, Sở Xây dựng đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội bố trí nhân lực thực hiện trông giữ phương tiện miễn phí tại các vị trí, cụ thể:

Điểm trông giữ xe tạm thời tại dốc Ngọc Hà, phường Ba Đình;

Điểm trông giữ phương tiện tạm thời dưới lòng đường các tuyến phố Ngô Quyền (đoạn từ nút giao Tông Đản đến nút giao Hai Bà Trưng), Lý Thái Tổ, Hai Bà Trưng, Lê Phụng Hiểu;

Ô đất giáp Trường đại học Công nghiệp (được UBND TP giao tạm thời sử dụng để chống tái lấn chiếm), phường Tây Tựu.

TP bố trí một loạt điểm trông giữ xe miễn phí phục vụ nhân dân từ 17h ngày 31/8 đến hết ngày 2/9

Đề nghị Công ty CP Đồng Xuân bố trí nhân lực thực hiện trông giữ phương tiện miễn phí tại các vị trí điểm trông giữ phương tiện tạm thời dưới lòng đường các tuyến phố Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng đề nghị Tổng công ty Vận tải Hà Nội chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bố trí nhân lực thực hiện trông giữ phương tiện miễn phí tại các vị trí: Bến xe Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa; Bãi đỗ xe tại ga Nhổn, phường Xuân Phương.

Đề nghị Thành đoàn Hà Nội bố trí nhân lực thực hiện trông giữ tại khuôn viên Cung thiếu nhi Hà Nội, địa chỉ 36 Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm.

Đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các đơn vị bố trí nhân lực thực hiện trông giữ phương tiện không thu giá dịch vụ các vị trí, cụ thể:

Điểm đỗ xe tạm thời trên tuyến phố Nhà Thờ

Điểm đỗ xe tạm thời trên tuyến phố Hàng Trống; Điểm đỗ xe tạm thời trên hè phố Ngô Quyền; Điểm đỗ xe tạm thời trên tuyến phố Trần Nguyên Hãn; Điểm đỗ xe tạm thời trên tuyến phố Lê Phụng Hiểu;

Khuôn viên công viên Bách Thảo; Khuôn viên công viên; Hoàng thành Thăng Long; Khuôn viên Trường THCS Trưng Vương;

Ô đất vườn ươm dốc La Pho; Khuôn viên công viên Tuổi Trẻ; Khuôn viên công viên Thủ Lệ; Khuôn viên công viên Cầu Giấy; Khuôn viên công viên Thống Nhất;

Khuôn viên công viên Indira Gandhi; Khuôn viên công viên Phùng Khoang; Khuôn viên Trường TH Lý Thường Kiệt; Khuôn viên Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Điểm đỗ xe tạm thời trên hè phố Lý Thái Tổ Hoàn Kiếm.

Ngoài các vị trí nêu trên, UBND các xã, phường chủ động rà soát, bố trí thêm các vị trí trông giữ phương tiện miễn phí phục vụ nhu cầu của nhân dân và gửi danh sách về Sở Xây dựng để tổng hợp, thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng).