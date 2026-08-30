Metro kết hợp xe buýt, xe đạp công cộng từ 1-9

ANTD.VN -Từ ngày 1/9, người dân có thể sử dụng kết hợp các loại hình vận tải công cộng trên địa bàn Hà Nội như metro-xe buýt-xe đạp công cộng.

Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) cho biết, từ ngày 1/9/2026, Hà Nội Metro chính thức áp dụng vé điện tử liên thông giữa 2 tuyến đường sắt đô thị gồm tuyến 2A Cát Linh – Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn – Cầu Giấy và mạng lưới xe buýt, cùng với đó Hà Nội Metro ra mắt vé tháng combo kết hợp metro và xe đạp công cộng TNGo.

Việc tiếp tục triển khai kết hợp giữa Metro, xe buýt và xe đạp công cộng là bước tiến quan trọng trong việc từng bước hình thành mạng lưới giao thông công cộng liên hoàn, liền mạch và tiết kiệm chi phí.

Với vé điện tử liên thông giữa metro - xe buýt:

Vé điện tử liên thông đa phương thức được áp dụng đối với hành khách sử dụng thẻ vé giao thông vật lý (thẻ vé giao thông gắn chip) và thẻ vé giao thông phi vật lý (thẻ ảo) trên Ứng dụng “Thẻ vé giao thông HN” đối với vé liên thông đa phương thức theo thời gian (vé ngày, tuần, tháng) và vé miễn phí đi lại trên toàn bộ mạng lưới các tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông và 3.1 Nhổn - Ga Hà Nội.

Trong thời gian tới, Hà Nội Metro sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội để triển khai bán vé liên thông đa phương thức trên ứng dụng Hà Nội Metro.

Từ 1/9, người dân có thể sử dụng kết hợp giữa các loại hình vận tải công cộng như xe buýt-metro-xe đạp công cộng

Mức giá vé liên thông đa phương thức giảm 40% so với hành khách mua vé đơn phương thức sử dụng xe buýt và 2 tuyến đường sắt đô thị khi mua vé tháng.

Cụ thể vé liên thông đa phương thức ưu tiên 250.000 đồng/tháng;Vé liên thông đa phương thức phổ thông: 500.000 đồng/tháng.

Đối với hành khách không sử dụng điện thoại thông minh, việc đăng ký thẻ vé giao thông vật lý được thực hiện qua website vé điện tử. Sau khi hoàn tất thủ tục, thẻ chip vật lý được xử lý và gửi về địa chỉ đăng ký trong khoảng 3-5 ngày làm việc, không tính thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, Tết.

Đối với những hành khách đang sử dụng đơn phương thức (chỉ sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị): Hành khách tiếp tục sử dụng và mua vé trên Ứng dụng Hà Nội Metro bình thường, hoặc mua vé trực tiếp tại quầy bán vé và máy bán vé tự động (TVM) tại nhà ga. Đồng thời tiếp tục sử dụng những chương trình ưu đãi mà Hà Nội Metro đang áp dụng trên 2 tuyến tàu điện.

Với vé combo metro - xe đạp công cộng TNGo trên App Hà Nội Metro:

Hành khách có thể mua vé tháng combo metro - TNGo và sử dụng đồng thời cả hai dịch vụ di chuyển trên một ứng dụng duy nhất - Hà Nội Metro. Các trạm xe đạp công cộng TNGo tại các Ga Cát Linh, La Thành, Láng, Thượng Đình, Văn Khê, Cầu Giấy giúp cho việc kết nối điểm đầu, điểm cuối tại nhà ga được thuận tiện, liền mạch.

Mức giá vé kết hợp metro - xe đạp công cộng TNGo giảm 15% (giảm 50.000 đồng/ tháng) so với hành khách mua vé tháng đơn phương thức sử dụng xe đạp công cộng và các tuyến đường sắt đô thị khi mua vé tháng. Cụ thể:

Vé tháng kết hợp metro - TNGo phương thức ưu tiên là 340.000 đồng/tháng.

Vé tháng kết hợp metro - TNGo liên phương thức phổ thông là 430.000 đồng/tháng.

Từ ngày 1/9, hành khách đi tàu điện có thể lựa chọn nhiều phương thức kết nối điểm đầu, cuối liền mạch như xe buýt, xe công nghệ, xe đạp công cộng TNGo, giúp cho việc di chuyển liền mạch, tiết kiệm chi phí.

Việc chính thức triển khai liên thông đa phương thức trên app Hà Nội Metro: Xe buýt- metro, metro - be, và metro - xe đạp công cộng TNGo là một bước cụ thể hóa chủ trương của TP Hà Nội về phát triển hệ thống giao thông công cộng đồng bộ, hiện đại và thuận tiện.