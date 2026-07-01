Haaland giúp Na Uy vào vòng 1/8 World Cup gặp Brazil

ANTD.VN - Erling Haaland một lần nữa chứng minh giá trị của ngôi sao hàng đầu khi ghi bàn quyết định ở những phút cuối, giúp Na Uy đánh bại Bờ Biển Ngà 2-1 tại vòng 1/16 World Cup 2026. Chiến thắng nghẹt thở đưa đại diện Bắc Âu góp mặt ở vòng 1/8, nơi họ sẽ đối đầu thử thách cực đại mang tên Brazil.

Sau khi được nghỉ ngơi ở lượt trận cuối vòng bảng, Haaland trở lại đội hình xuất phát với kỳ vọng tiếp tục dẫn dắt hàng công Na Uy. Tuy nhiên, tiền đạo của Man City gặp rất nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của Bờ Biển Ngà.

Haaland ghi bàn quyết định cho Na Uy

Đại diện châu Phi mới là đội nhập cuộc chủ động hơn. Với nền tảng thể lực sung mãn cùng tốc độ của các cầu thủ tấn công, Bờ Biển Ngà liên tục tạo sức ép lên phần sân đối phương và sở hữu những cơ hội nguy hiểm hơn trong phần lớn hiệp một.

Tuy nhiên, trong lúc đội bóng áo cam còn chưa tìm thấy sự sắc sảo, thì Na Uy bất ngờ tung đòn kết liễu. Phút 39, Antonio Nusa xử lý khéo léo bên rìa vòng cấm trước khi tung cú cứa lòng đẹp mắt, đưa bóng găm vào góc xa mở tỉ số 1-0 cho đại diện châu Âu.

Bờ Biển Ngà nỗ lực nhưng không đủ

Sau giờ nghỉ, Bờ Biển Ngà liên tục đẩy cao đội hình, tạo sức ép mạnh mẽ và khiến hàng phòng ngự Na Uy phải làm việc vất vả. Phút 74, Amad Diallo trở thành người mang lại hy vọng cho đại diện châu Phi khi dứt điểm quyết đoán, đánh bại thủ thành Na Uy để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Bàn gỡ giúp thế trận trở nên hấp dẫn hơn khi cả hai đội đều chủ động dâng cao tìm kiếm bàn thắng quyết định.

Haaland đưa Na Uy vào vòng 1/8 World Cup gặp Brazil

Khi nhiều người đã nghĩ đến viễn cảnh trận đấu phải bước vào hiệp phụ, Na Uy lại có được khoảnh khắc khác biệt từ ngôi sao lớn nhất của mình.

Phút 86, sau một pha phối hợp nhanh bên cánh phải, Erling Haaland chọn vị trí chính xác trước khi dễ dàng đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 cho Na Uy.

Đó là pha lập công thể hiện đầy đủ phẩm chất của một trung phong đẳng cấp, khi Haaland gần như "mất hút" trong phần lớn thời gian trận đấu, nhưng vẫn biết cách xuất hiện ở thời điểm quan trọng nhất để định đoạt cục diện.

Chiến thắng 2-1 trước Bờ Biển Ngà giúp Na Uy lần đầu tiên góp mặt ở vòng 1/8 World Cup sau nhiều năm chờ đợi. Thử thách tiếp theo dành cho Haaland và các đồng đội sẽ là Brazil - một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch.