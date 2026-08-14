Ba sáo diều gắn đèn khiến 21 chuyến bay tại Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng

ANTD.VN -Ba chiếc sáo diều có gắn đèn xuất hiện gần sân bay Tân Sơn Nhất vào tối qua 13/8 đã khiến 21 chuyến bay bị ảnh hưởng.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết, tối 13/8, trước thông tin về vật thể bay chưa xác định xuất hiện tại khu vực lân cận Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, các đơn vị điều hành bay đã khẩn trương phối hợp xác minh, triển khai các phương án phòng ngừa nhằm bảo đảm an toàn hoạt động bay. Sau khi xác minh, vật thể được xác định là ba con diều có gắn đèn.

Theo báo cáo nhanh của Công ty Quản lý bay miền Nam, khoảng 19h40 ngày 13/8, các đơn vị điều hành bay tiếp nhận thông tin về vật thể nghi là thiết bị bay không người lái xuất hiện tại khu vực hướng Tham Lương. Tại thời điểm ban đầu, vị trí và độ cao của vật thể chưa được xác định chính xác.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm APP/TWR Tân Sơn Nhất đã khẩn trương trao đổi, xác minh thông tin với các đơn vị liên quan, đồng thời kiểm tra tình hình thông qua các tổ bay đang hoạt động trong khu vực. Tại thời điểm này, hoạt động bay tại Tân Sơn Nhất vẫn được duy trì và theo dõi chặt chẽ.

Diều gắn đèn được phát hiện tại khu vực lân cận Tân Sơn Nhất; việc thả diều gần khu vực hoạt động bay tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hàng không (ảnh VATM)

Đến khoảng 20h2, thông tin về vật thể bay tiếp tục được cập nhật, xác định xuất hiện tại khu vực phường Tây Thạnh.

Trước nguy cơ có thể ảnh hưởng đến hoạt động bay, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã yêu cầu tạm dừng cất, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất để các lực lượng liên quan tiếp tục xác minh, đánh giá tình hình.

Thực hiện phương án bảo đảm an toàn, các tàu bay đang trên hành trình đến Tân Sơn Nhất đã được Trung tâm APP/TWR Tân Sơn Nhất tổ chức bay chờ phù hợp; các tàu bay chuẩn bị khởi hành được tạm thời giữ lại dưới mặt đất, đồng thời phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Cảng vụ Hàng không miền Nam, sân bay Tân Sơn Nhất và các cơ quan, đơn vị liên quan để liên tục cập nhật thông tin, đánh giá tình hình và điều hành hoạt động bay phù hợp.

Đến khoảng 20h16, sau khi có thông tin cho phép tiếp tục khai thác, hoạt động cất, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất được khôi phục. Các chuyến bay khởi hành tiếp tục được điều hành theo phương án khai thác.

Trung tâm APP/TWR Tân Sơn Nhất vẫn tiếp tục phối hợp với các tổ bay để cập nhật tình hình thực tế tại khu vực. Trong thời gian có hoạt động của vật thể bay đã ảnh hưởng đến 21 chuyến bay.

Kíp trực đêm tại Đài Kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất tập trung cao độ, phối hợp điều hành và bảo đảm an toàn hoạt động bay trong tình huống phát sinh

Qua quá trình tiếp tục xác minh, đến khoảng 20h34, lực lượng chức năng xác nhận vật thể bay được phát hiện trước đó là ba con diều có gắn đèn. Công an địa phương đã tiến hành lập biên bản và xử lý theo quy định. Công ty Quản lý bay miền Nam đã thông báo, phối hợp đầy đủ với các đơn vị liên quan.

Sự việc được xử lý theo nguyên tắc ưu tiên cao nhất là bảo đảm an toàn cho hoạt động bay. Khi xuất hiện thông tin về vật thể bay chưa xác định trong khu vực có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động hàng không, việc chủ động điều chỉnh hoạt động khai thác, tổ chức tàu bay bay chờ hoặc tạm thời giữ tàu bay dưới mặt đất là những biện pháp cần thiết nhằm phòng ngừa rủi ro.

Sự việc tại Tân Sơn Nhất cho thấy, trong hoạt động hàng không, ngay cả những vật thể tưởng như đơn giản như diều, khi xuất hiện tại khu vực có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động bay cũng có thể tạo ra nguy cơ đối với an toàn khai thác.

Tân Sơn Nhất là một trong những cảng hàng không có mật độ khai thác cao, nằm trong khu vực đô thị đông dân cư. Vì vậy, việc nâng cao ý thức cộng đồng về bảo đảm an toàn hàng không có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Trước đó, vào tối 11/8, 2 lần thiết bị bay không người lái xâm nhập vùng cấm bay thuộc sân bay Tân Sơn Nhất đã khiến sân bay bị đình trệ hơn 2 tiếng, 73 chuyến bay bị ảnh hưởng. Nhiều chuyến bay hết nhiên liệu buộc phải hạ cánh khẩn cấp, một số chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh xuống các sân bay dự bị.