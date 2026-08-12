Hai lần thiết bị UAV xâm nhập, Tân Sơn Nhất đình trệ 2 tiếng với 73 chuyến bay bị ảnh hưởng

ANTD.VN - Trong khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ tối qua 11/8, sân bay Tân Sơn Nhất 2 lần phát hiện thiết bị bay UAV xâm nhập làm ảnh hưởng đến 73 chuyến bay.

Hơn 2 tiếng đình trệ, 73 chuyến bay bị ảnh hưởng

Thông tin mới nhất từ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết, trong chiều tối 11/8, tại sân bay Tân Sơn Nhất đã 2 lần phát hiện phương tiện bay không người lái (UAV/Drone) tại khu vực sân bay diễn ra trong khoảng hơn 2 tiếng (từ 18 giờ đến 20 giờ Hà Nội) đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác bay.

Trước tình huống bất thường, VATM đã triển khai đồng thời các giải pháp điều hành tại sân bay và điều phối luồng không lưu, ưu tiên cao nhất cho an toàn, đồng thời hạn chế ảnh hưởng dây chuyền đến các hoạt động bay.

Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận - tại sân Tân Sơn Nhất, sự việc tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất ngày 11/8 đã ảnh hưởng đến 73 chuyến bay. Đây là số liệu thống kê đối với các chuyến bay chịu ảnh hưởng trực tiếp trong quá trình hoạt động khai thác tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất khi sân bay phải tạm thời dừng tiếp thu tàu bay để bảo đảm an toàn.

Ngay khi tiếp nhận thông tin từ tổ lái về việc phát hiện UAV trong khu vực lân cận sân bay, cơ sở điều hành bay của VATM đã triển khai phương án xử lý theo quy định.

Hoạt động cất, hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất được tạm thời hạn chế; các chuyến bay chuẩn bị cất cánh tạm dừng chờ trong thời gian đánh giá tình hình, trong khi các chuyến bay đến được các cơ sở điều hành bay cho bay chờ tại các khu vực phù hợp.

Hoạt động khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được điều hành phù hợp với tình hình thực tế, ưu tiên cao nhất cho an toàn.

Theo số liệu của Trung tâm Quản lý luồng không lưu, có 71 chuyến bay có kế hoạch bay đến Tân Sơn Nhất đã được cấp CTOT (Calculated Take-Off Time - giờ cất cánh tính toán) nhằm điều tiết luồng hoạt động bay do các ảnh hưởng của drone tại sân bay.

Cùng với việc tổ chức điều hành tại sân bay Tân Sơn Nhất, VATM đã chủ động triển khai phương án điều phối luồng không lưu nhằm kiểm soát số lượng tàu bay đến, đi trong thời gian năng lực khai thác của sân bay Tân Sơn Nhất bị hạn chế.

Trong lần phát hiện UAV thứ nhất, Cơ sở Điều phối luồng không lưu đã áp dụng ngay biện pháp Ground Stop (tạm dừng các chuyến bay khởi hành từ những sân bay có kế hoạch bay đến Tân Sơn Nhất) từ 11h25 giờ quốc tế (18h25 giờ địa phương).

Tiếp đó, căn cứ diễn biến tình hình và mật độ hoạt động bay, phối hợp với Trung tâm Kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh và Trung tâm kiểm soát tiếp cận Tân Sơn Nhất triển khai biện pháp Ground Delay Program (biện pháp quản lý luồng không lưu) nhằm tạm thời giữ tàu bay tại mặt đất và sắp xếp lại thứ tự khởi hành của tàu bay để giảm tải cho sân bay đến với năng lực khai thác của Tân Sơn Nhất được điều chỉnh từ 0 chuyến/giờ trong thời gian tạm ngừng tiếp thu tàu bay, sau đó tăng lên 24 chuyến/giờ khi điều kiện cho phép, đảm bảo giải phóng hết các tàu bay phải chờ do bị ảnh hưởng và các tàu bay đến tiếp theo không phải bay chờ do tồn đọng của giai đoạn dừng tiếp thu.

Linh hoạt phương án điều hành

Tuy nhiên, sau khi Tân Sơn Nhất bắt đầu tiếp thu trở lại theo quy định, khoảng 19h34 (hơn 20 phút sau kể từ khi tiếp thu trở lại) tiếp tục phát hiện UAV lần thứ hai, các biện pháp GST và GDP được triển khai trở lại.

Đài kiểm soát không lưu tại sân bay Tân Sơn Nhất

Phạm vi điều tiết GST đồng thời được mở rộng tới một số sân bay có liên quan nhằm kiểm soát lưu lượng tàu bay, tránh tạo thêm áp lực cho khu vực Tân Sơn Nhất trong thời gian năng lực khai thác bị hạn chế.

Trung tâm cũng chủ động liên hệ với các cơ sở điều phối luồng không lưu trong khu vực như của Thái Lan (Bangkok) và Trung Quốc (Sanya) để thông báo tình hình và đề nghị tuân thủ CTOT đã được cấp cho các chuyến bay quốc tế đến Tân Sơn Nhất.

VATM cho hay, trong thời gian năng lực khai thác tại Tân Sơn Nhất bị hạn chế, các phương án điều hành được áp dụng linh hoạt theo diễn biến thực tế. Một số chuyến bay đến sân bay được tổ chức bay chờ trước khi hạ cánh; một số trường hợp cần thiết, tàu bay được điều hành chuyển hướng đến sân bay dự bị để bảo đảm an toàn và phù hợp với nhu cầu khai thác của tổ lái.

Theo thống kê của Trung tâm Quản lý luồng không lưu, có hơn 50 chuyến bay bay chờ; Trong số này 27 chuyến bay đã chuyển hướng hoặc hạ cánh tại sân bay dự bị.

Khi tiếp nhận thông tin về UAV từ tổ lái, kiểm soát viên không lưu có trách nhiệm tiếp nhận, đánh giá thông tin và tổ chức điều hành phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, VATM phối hợp với Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và các cơ quan, lực lượng chức năng liên quan để trao đổi thông tin, xác minh và xử lý tình huống.

Hoạt động bay chỉ được tổ chức, điều hành trở lại theo phương án khai thác phù hợp khi các điều kiện an toàn được bảo đảm theo qui định.

Về lâu dài, VATM tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phương án xử lý tình huống liên quan đến UAV; tăng cường bình giảng, huấn luyện các tình huống thực tế cho kiểm soát viên không lưu, qua đó nâng cao khả năng phát hiện, đánh giá mức độ ảnh hưởng và lựa chọn phương án điều hành phù hợp khi xuất hiện nguy cơ đối với hoạt động bay.

Sự việc ngày 11/8 một lần nữa cho thấy yêu cầu cao đối với công tác phối hợp, chia sẻ thông tin và điều phối hoạt động bay khi xuất hiện các yếu tố bất thường trong vùng trời.