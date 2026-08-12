Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

Trong không khí nghiêm trang và xúc động, đồng chí Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cùng đoàn đại biểu Trung ương Đoàn đã dâng hoa, dành phút tưởng niệm, bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của đồng chí Xaysomphone Phomvihane - nhà lãnh đạo ưu tú của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.
Đồng thời là người bạn lớn, thân thiết và thủy chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.
Trước đó, đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã gửi thư chia buồn tới đồng chí Thongly Sisoulith - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào.