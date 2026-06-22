Thi đấu bùng nổ, Tây Ban Nha gỡ thể diện bằng chiến thắng 4-0

ANTD.VN - Tạm quên nỗi thất vọng ở trận ra quân trước Cape Verde, cựu vô địch thế giới Tây Ban Nha đã gỡ thể diện bằng trận thắng áp đảo 4-0 trước Saudi Arabia, ở lượt trận hai bảng H rạng sáng 22-6.

Sau trận hòa thất vọng trước Cabo Verde, HLV De la Fuente quyết định trao cơ hội đá chính cho Lamine Yamal. Sự điều chỉnh này nhanh chóng phát huy tác dụng khi thần đồng 18 tuổi trở thành tâm điểm, trong những pha lên bóng trước đại diện châu Á.

Yamal ghi bàn đầu tiên ở World Cup 2026 cho cá nhân mình và cho Tây Ban Nha

Chỉ mất 11 phút để Tây Ban Nha khai thông thế bế tắc. Từ pha phối hợp sắc nét bên cánh phải, Mikel Oyarzabal thực hiện đường căng ngang chuẩn xác để Yamal băng vào dứt điểm cận thành, ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp tại một kỳ World Cup.

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Bàn mở tỉ số giúp đội bóng áo đỏ thi đấu thanh thoát hơn rất nhiều. Trong khi Saudi Arabia còn chưa kịp ổn định đội hình, Tây Ban Nha đã liên tiếp tung ra những đòn đánh khiến hàng thủ đại diện châu Á hoàn toàn choáng váng.

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Phút 18, từ một tình huống phạt góc, các hậu vệ Saudi Arabia phá bóng thiếu dứt khoát. Oyarzabal xuất hiện đúng lúc để tung cú dứt điểm cận thành nâng tỉ số lên 2-0. Chỉ 5 phút sau, tiền đạo của Real Sociedad tiếp tục lên tiếng, hoàn tất cú đúp và giúp Tây Ban Nha dẫn trước tới 3 bàn khi trận đấu còn chưa trôi qua nửa giờ đồng hồ.

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Khoảng cách quá lớn khiến mọi hy vọng của Saudi Arabia gần như sụp đổ từ rất sớm. Trong khi đó, Tây Ban Nha tiếp tục trình diễn thứ bóng đá kiểm soát giàu tốc độ và biến hóa.

Tây Ban Nha thắng "rửa mặt"

Bước sang hiệp hai, thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về La Roja. Phút 48, Marc Cucurella tung cú sút căng buộc Al Owais phải đẩy bóng. Tuy nhiên, bóng lại đập trúng hậu vệ Hassan Altambakti đổi hướng bay vào lưới, nâng tỉ số lên 4-0 cho La Roja.

Khi khoảng cách đã quá an toàn, HLV De la Fuente chủ động rút một loạt trụ cột như Yamal, Pedri và Oyarzabal ra nghỉ để giữ sức. Dù không có thêm bàn thắng, cách biệt 4-0 vẫn là màn trình diễn đủ sức thuyết phục của Tây Ban Nha.

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Kết quả này giúp Tây Ban Nha trở lại mạnh mẽ trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng H, đồng thời nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 12 với 8 chiến thắng và 4 trận hòa.

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Ở chiều ngược lại, Saudi Arabia rơi vào thế khó trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Đại diện châu Á buộc phải hướng tới chiến thắng trước Cape Verde ở lượt trận cuối nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng góp mặt tại vòng knock-out World Cup 2026.