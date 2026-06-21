Siêu máy tính dự đoán Tây Ban Nha vs Saudi Arabia: Không có chỗ cho bất ngờ

ANTD.VN - Saudi Arabia đang trở thành một trong những hiện tượng thú vị nhất của World Cup 2026. Sau màn trình diễn quả cảm trước Uruguay, đại diện châu Á tiếp tục hướng tới thử thách mang tên Tây Ban Nha ở lượt trận thứ hai bảng H. Dù vậy, siêu máy tính Opta đánh giá cơ hội tạo bất ngờ của Saudi Arabia trước La Roja là rất thấp.

Theo dữ liệu từ Opta dựa trên 25.000 lần mô phỏng, Tây Ban Nha được đánh giá vượt trội với 86,7% khả năng giành chiến thắng. Khả năng hai đội hòa nhau là 9%, trong khi cơ hội để Saudi Arabia tạo địa chấn được xác định ở mức vô cùng thấp là 4,3%.

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Đây là một trong những cặp đấu có khoảng cách lớn nhất về xác suất chiến thắng tại vòng bảng World Cup 2026. Tuy nhiên, những gì đã diễn ra trong những ngày đầu giải đấu cho thấy các con số thống kê không phải lúc nào cũng phản ánh đầy đủ thực tế trên sân.

Siêu máy tính nghiêng hẳn về Tây Ban Nha khi gặp Saudi Arabia

Tây Ban Nha bước vào trận đấu với áp lực không nhỏ sau cú sảy chân ở ngày ra quân. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente gây thất vọng khi bị Cape Verde cầm hòa 0-0 dù kiểm soát bóng tới 74,3% và tung ra hàng loạt pha dứt điểm.

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Đáng chú ý, La Roja đang trải qua chuỗi bốn trận liên tiếp không thắng tại World Cup với ba trận hòa và một thất bại. Họ cũng chưa ghi bàn trong hai trận gần nhất ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

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Những con số thống kê càng khiến người hâm mộ Tây Ban Nha lo lắng. Kể từ bàn thắng vào lưới Nhật Bản tại World Cup 2022, La Roja đã thực hiện khoảng 2.500 đường chuyền cùng 49 cú sút nhưng vẫn chưa thể tìm lại cảm giác ghi bàn ở World Cup.

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Nếu Tây Ban Nha cần chiến thắng để giải tỏa áp lực, Saudi Arabia lại bước vào cuộc đối đầu với tâm thế đầy tự tin. Trận hòa 1-1 trước Uruguay được xem như một chiến thắng đối với đại diện châu Á.

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Không chỉ giành điểm trước đối thủ mạnh hơn, Saudi Arabia còn cho thấy tinh thần chiến đấu đáng nể. Trung vệ Abdulelah Al Amri ghi bàn mở tỉ số, còn thủ môn Mohammed Al Owais trở thành người hùng với màn trình diễn xuất sắc trong khung gỗ.

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Thủ thành 34 tuổi thực hiện tới 9 pha cứu thua trước Uruguay, một trong những thành tích ấn tượng nhất kể từ đầu giải. Nhiều tình huống cản phá của Al Owais đã giúp Saudi Arabia đứng vững trước sức ép khổng lồ từ đại diện Nam Mỹ.

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Dẫu vậy, những con số chuyên môn cũng cho thấy Saudi Arabia sẽ phải cải thiện rất nhiều nếu muốn tiếp tục gây bất ngờ. Trước Uruguay, họ để đối thủ có tới 41 lần chạm bóng trong vòng cấm và thực hiện 47 quả tạt.

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Nếu tiếp tục phải chịu áp lực tương tự trước một Tây Ban Nha nổi tiếng với khả năng kiểm soát bóng và tấn công áp đặt, nguy cơ nhận thất bại là rất lớn.

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Lịch sử đối đầu cũng không ủng hộ đội bóng Tây Á. Trong ba lần chạm trán trước đây, Saudi Arabia đều thất bại trước Tây Ban Nha, chỉ ghi được 2 bàn thắng và để thủng lưới tới 9 lần.

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