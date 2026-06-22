ANTD.VN - Đội tuyển Bỉ tiếp tục mang đến nỗi thất vọng khi bị Iran cầm hòa 0-0 ở lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026. Nếu không có phong độ xuất thần của thủ thành Thibaut Courtois, "Quỷ đỏ" thậm chí đã phải nhận thất bại và tự đẩy mình vào thế khó trước lượt đấu cuối.

Sau trận hòa Ai Cập ở ngày ra quân, Bỉ bước vào cuộc đối đầu Iran với quyết tâm giành trọn 3 điểm để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng 1/16. Tuy nhiên, những gì đại diện châu Âu thể hiện trên sân lại chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Thế hệ vàng lạc nhịp, Bỉ đối mặt nhiều nỗi lo ở World Cup 2026

Iran nhập cuộc đầy tự tin và không hề tỏ ra lép vế trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Đại diện châu Á liên tục tổ chức những pha phản công sắc bén, khiến hàng thủ Bỉ nhiều lần rơi vào tình trạng báo động.

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Ngay trong hiệp một, Courtois đã phải liên tiếp trổ tài cứu thua trước các pha dứt điểm nguy hiểm của Mehdi Taremi và đồng đội. Đội bóng Tây Á thậm chí còn một lần đưa được bóng vào lưới Bỉ sau tình huống phối hợp đá phạt, nhưng bàn thắng của Taremi không được công nhận vì lỗi việt vị.

Dù gặp nhiều khó khăn, Bỉ vẫn có những thời điểm kiểm soát thế trận nhờ khả năng cầm nhịp của Kevin De Bruyne. Khi thế trận đang diễn ra khá cân bằng, bước ngoặt xuất hiện ở phút 66. Trung vệ Nathan Ngoy mắc sai lầm với đường chuyền hỏng ngay trước vòng cấm. Trong nỗ lực sửa sai, cầu thủ này buộc phải phạm lỗi với Mehdi Taremi khi tiền đạo Iran đang thoát xuống đối mặt Courtois.

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Trọng tài không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp, khiến Bỉ phải thi đấu với 10 người trong hơn 20 phút cuối trận.

Thẻ đỏ khiến Bỉ khó càng thêm khó

Chơi thiếu người, Quỷ đỏ buộc phải lùi sâu đội hình để bảo vệ kết quả. Trong hoàn cảnh đó, Courtois tiếp tục chứng minh đẳng cấp, thực hiện thêm nhiều pha cứu thua quan trọng để giữ sạch mành lưới.

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Tiếng còi mãn cuộc vang lên trong sự thất vọng của các cầu thủ Bỉ. Trận hòa thứ hai liên tiếp khiến đội bóng từng đứng đầu bảng xếp hạng FIFA chưa thể giành chiến thắng nào tại World Cup 2026.

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Dù Bỉ vẫn nắm quyền tự quyết khi chỉ cần đánh bại New Zealand ở lượt đấu cuối để giành vé vào vòng knock-out, nhưng điều khiến người hâm mộ lo lắng không nằm ở điểm số mà là màn trình diễn thiếu thuyết phục của "Quỷ đỏ".

Thế hệ từng được kỳ vọng chinh phục các danh hiệu lớn với những cái tên như Kevin De Bruyne hay Romelu Lukaku đang cho thấy dấu hiệu đi xuống rõ rệt, không còn là điểm tựa đủ tin cậy để Bỉ có thể kỳ vọng tiến xa.

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