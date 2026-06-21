Vừa nhậm chức, cựu HLV Nam Định đã cùng Tunisia thua đậm và bị loại khỏi World Cup 2026

ANTD.VN - HLV Herve Renard đã không thể tạo nên hiệu ứng tức thì trong ngày ra mắt tuyển Tunisia, khi cùng các học trò nhận thất bại nặng nề 0-4 trước Nhật Bản ở bảng F World Cup 2026. Kết quả này đồng thời khiến đại diện Bắc Phi trở thành đội tuyển thứ ba chính thức nói lời chia tay giải đấu.

Sau khi thay thế Sabri Lamouchi trên băng ghế huấn luyện, ông Renard - người từng làm việc ở V-League trong màu áo Nam Định, được kỳ vọng sẽ mang đến luồng sinh khí mới cho Tunisia, nhờ kinh nghiệm dày dạn cùng những thành công từng đạt được với các đội tuyển châu Phi và Saudi Arabia. Tuy nhiên, trước một Nhật Bản đang đạt phong độ rất cao, nhà cầm quân người Pháp gần như không có cơ hội tạo nên khác biệt.

Vừa nhậm chức, HLV Herve Renard (trái) đã cùng Tunisia thua đậm và bị loại khỏi World Cup 2026

Đội bóng mạnh nhất châu Á thi đấu áp đảo và ghi được 4 bàn. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup, Nhật Bản ghi được 4 bàn thắng trong một trận đấu, đồng thời chứng kiến một cầu thủ lập cú đúp tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

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Đáng chú ý, thất bại này diễn ra ngay trong trận đấu đầu tiên của Herve Renard trên cương vị HLV trưởng Tunisia. Chiến lược gia từng gây tiếng vang khi giúp Saudi Arabia đánh bại Argentina tại World Cup 2022 đã không thể tạo ra phép màu trước một Nhật Bản vượt trội về mọi mặt.

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Việc Renard ra mắt bằng trận thua 0-4 cũng cho thấy vấn đề của Tunisia không chỉ nằm ở băng ghế huấn luyện. Dù sở hữu một trong những HLV giàu kinh nghiệm nhất bóng đá châu Phi, đại diện Bắc Phi vẫn bộc lộ quá nhiều hạn chế về chất lượng đội hình, khả năng tổ chức và sức cạnh tranh ở sân chơi World Cup.

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Về phía Nhật Bản, chiến thắng thuyết phục này giúp họ nối dài thành tích đối đầu ấn tượng trước Tunisia và tiến rất gần tấm vé vào vòng loại trực tiếp. Trong khi đó, Tunisia chính thức dừng bước, còn Herve Renard sẽ phải bắt đầu hành trình tái thiết bằng những bài học không hề dễ chịu.