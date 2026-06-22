Cape Verde tiếp tục gây địa chấn World Cup 2026

ANTD.VN - Sau khi cầm hòa Tây Ban Nha 0-0, quốc gia nhỏ bé Cape Verde tiếp tục gây địa chấn tại World Cup 2026 khi buộc Uruguay chia điểm sau trận hòa 2-2, ở lượt trận hai bảng H.

Cape Verde tiếp tục trở thành một trong những câu chuyện thú vị nhất tại World Cup 2026 khi xuất sắc cầm hòa Uruguay với tỉ số 2-2. Trước một đối thủ giàu truyền thống và sở hữu nhiều ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu, đại diện châu Phi vẫn thi đấu đầy bản lĩnh để giành thêm một điểm quý giá, qua đó thắp sáng cơ hội góp mặt ở vòng 1/16.

Hiện tượng Cape Verde khiến Uruguay ôm hận ở World Cup 2026

Sau khi gây bất ngờ bằng trận hòa trước Tây Ban Nha ở ngày ra quân, Cape Verde bước vào cuộc đối đầu với Uruguay trong tâm thế không còn gì để mất. Trong khi đó, đại diện Nam Mỹ hiểu rằng họ cần một chiến thắng để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Khi Uruguay còn đang loay hoay tìm đường vào khung thành đối phương, Cape Verde bất ngờ tạo nên khoảnh khắc bùng nổ. Phút 21, từ một tình huống đá phạt trực tiếp ở khoảng cách khá xa, Kevin Lenini tung cú sút đầy uy lực đưa bóng găm thẳng vào góc thấp khung thành, mở tỉ số và ghi bàn đầu tiên cho quốc gia nhỏ bé này tại đấu trường World Cup.

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Bàn thắng giúp đại diện châu Phi thi đấu càng thêm tự tin. Tuy nhiên, bản lĩnh của Uruguay cũng nhanh chóng được thể hiện ở giai đoạn cuối hiệp một.

Uruguay dẫn ngược 2-1 trước khi bị gỡ hòa

Phút 44, từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Maximiliano Araujo bật cao đánh đầu tung lưới Cape Verde, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Chỉ ít phút sau, chính Araujo tiếp tục để lại dấu ấn với pha kiến tạo bằng đầu để Agustin Canobbio dễ dàng đệm bóng cận thành, hoàn tất màn lội ngược dòng cho Uruguay trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

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Tưởng như lợi thế dẫn bàn sẽ giúp Uruguay dễ dàng kiểm soát trận đấu trong hiệp hai, nhưng Cape Verde một lần nữa cho thấy vì sao họ đang trở thành hiện tượng của giải đấu.

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Đại diện châu Phi kiên trì triển khai lối chơi giàu năng lượng và liên tục tìm kiếm cơ hội từ những tình huống chuyển trạng thái nhanh. Những nỗ lực ấy được đền đáp ở phút 61. Sau tình huống thủ môn Muslera không thể bắt dính bóng, Helio Varela nhanh chân lao vào đá bồi chính xác, san bằng tỉ số 2-2 trong sự phấn khích của các cổ động viên Cape Verde trên khán đài.

Cape Verde hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng cho một suất vào vòng knock-out World Cup 2026

Những phút còn lại chứng kiến Uruguay dồn toàn lực lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định. Đỉnh điểm của sự tiếc nuối đến khi Uruguay đưa được bóng vào lưới Cape Verde ở những phút cuối, nhưng VAR xác định có lỗi việt vị và bàn thắng không được công nhận.

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Tiếng còi mãn cuộc vang lên khép lại trận hòa 2-2 đầy cảm xúc. Với Uruguay, đây là kết quả khiến họ đánh rơi lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Trong khi đó, Cape Verde tiếp tục khiến cả thế giới phải nhắc đến tên mình, hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng cho một suất vào vòng knock-out World Cup 2026 nếu thắng Saudi Arabia ở lượt trận cuối cùng vòng bảng.