Tên cướp sa lưới sau 7 giờ gây án

ANTD.VN - Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của bị hại, Công an phường Hoàn Kiếm, Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh, qua đó làm rõ đối tượng gây ra vụ cướp giật điện thoại trên phố Tràng Tiền...

Theo đó, khoảng 18h12 ngày 30-7, chị Đ.T.P.L., SN 1998, trú tại xã Quốc Oai, Hà Nội đang sử dụng điện thoại di động iPhone 17 Pro Max tại khu vực vỉa hè trước số 28 phố Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội thì bất ngờ bị một nam thanh niên điều khiển xe máy áp sát, cướp giật chiếc điện thoại rồi nhanh chóng điều khiển xe bỏ chạy.

Đến 9h ngày 2-8, bị hại đã đến Công an phường Hoàn Kiếm trình báo. Ngay sau đó, Công an phường Hoàn Kiếm đã tổ chức lực lượng xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, rà dựng nhân thân đối tượng.

Qua rà soát, lực lượng Công an xác định đối tượng thực hiện hành vi là nam giới, khoảng 40 tuổi, dáng người cao, mặc áo phông cộc tay màu trắng, quần soóc màu xanh, đội khẩu trang, điều khiển xe máy Piaggio Zip màu xám, không gắn biển kiểm soát.

Đối tượng Nguyễn Quốc Quân đã có 5 tiền án

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 16h ngày 2-8-2026, sau 7 giờ kể từ khi nhận được tin báo, tổ công tác phòng chống tội phạm - Công an phường Hoàn Kiếm phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn tại khu vực đầu cửa khẩu Tân Ấp, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội nên đã tổ chức bám theo. Khi đối tượng đi đến khu vực số 1 phố Nguyễn Siêu, phường Hoàn Kiếm, lực lượng Công an đã chặn giữ , yêu cầu kiểm tra hành chính.

Đối tượng khai nhận là Nguyễn Quốc Quân, sinh năm 1988, trú tại phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội. Qua đấu tranh, Quân thừa nhận là người đã trực tiếp thực hiện vụ cướp giật chiếc điện thoại iPhone 17 Pro Max của chị Đ.T.P.L. vào tối 30-7-2026.

Theo lời khai của Quân, sau khi cướp giật được chiếc điện thoại, đối tượng tăng ga bỏ chạy về hướng phố Tràng Tiền, sau đó rẽ vào phố Lý Thái Tổ tẩu thoát. Tài sản cướp giật được, Quân mang đến bán cho Phạm Thế Cường, SN 1989, trú tại tòa nhà B chung cư Paragon, Lô A3 khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội - chủ cửa hàng cầm đồ “Cường Mobile” trên phố Đặng Dung (Hà Nội) với giá 4 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Phạm Thế Cường đã làm đơn xin đầu thú và khai nhận hành vi của mình. Cường cho biết, đã có nhiều năm kinh doanh mua bán điện thoại. Khi Quân mang chiếc iPhone 17 Pro Max đến bán, biết là điện thoại do thanh niên trên cướp giật được nhưng vì giá rẻ nên Cường vẫn thu mua.

Trong quá trình kiểm tra chiếc điện thoại, Cường phát hiện có nhiều cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Lo ngại chủ tài sản có thể định vị thiết bị, đối tượng đã tháo sim, sau đó tắt nguồn và cất giữ chiếc điện thoại tại cửa hàng.

Sau khi được cơ quan Công an làm rõ, Phạm Thế Cường đã tự nguyện giao nộp chiếc iPhone 17 Pro Max để phục vụ công tác xác minh, xử lý vụ việc. Theo kết quả định giá sơ bộ, chiếc điện thoại trên có giá trị khoảng 28 triệu đồng.

Quá trình xác minh cho thấy, Nguyễn Quốc Quân có 5 tiền án, trong đó lần vi phạm gần nhất vào năm 2022 về hành vi cướp tài sản và đã bị Tòa án nhân dân quận Tây Hồ (cũ) xử phạt 4 năm tù. Đáng chú ý, kết quả xét nghiệm cũng xác định, Quân dương tính với ma túy Methamphetamine.

Công an phường Hoàn Kiếm tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ nội dung liên quan và xử lý các đối tượng theo quy định.