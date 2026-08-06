Xử lý nghiêm đối tượng "cò mồi" tại Sân bay Quốc tế Nội Bài

ANTD.VN - Lợi dụng nhu cầu đi lại của hành khách để môi giới xe trái phép nhằm hưởng tiền chênh lệch, một đối tượng vừa bị Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài phát hiện, xử phạt hành chính 5 triệu đồng, góp phần lập lại trật tự, văn minh tại khu vực cảng hàng không.

Tổ công tác Công an cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài phát hiện, xử lý trường hợp Đoàn V.B

Trong quá trình tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài đã kịp thời phát hiện, xử lý một trường hợp có hành vi "cò mồi", môi giới hành khách trái quy định.

Cụ thể, vào khoảng 10h30 ngày 5-8, tại Nhà ga T1, Tổ công tác Công an cửa khẩu phát hiện Đoàn V.B. (SN 1983, trú tại xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) có hành vi môi giới một hành khách đi Vĩnh Phúc nhằm hưởng khoản tiền chênh lệch 80.000 đồng.

Căn cứ các quy định của pháp luật, cùng ngày, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đoàn V.B. số tiền 5 triệu đồng theo quy định tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP.

Đại diện Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài cho biết, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi "cò mồi", chèo kéo, môi giới hành khách trái phép, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến hình ảnh văn minh của cảng hàng không.

Công an Cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài đồng thời khuyến cáo các cá nhân tuyệt đối không thực hiện hành vi "cò mồi", chèo kéo hoặc môi giới hành khách dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, góp phần xây dựng môi trường hàng không an toàn - văn minh - thân thiện, bảo đảm quyền lợi chính đáng của hành khách và giữ gìn hình ảnh đẹp của Cảng HKQT Nội Bài.