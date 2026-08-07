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Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra công ty sản xuất viên giảm cân Slimaura Care x3

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P.P

ANTD.VN - Cục An toàn thực phẩm đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo sản phẩm Slimaura Care x3; lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm này.

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Sản phẩm Slimaura Care x3 được rao bán

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội về việc phối hợp xử lý thông tin.

Cục An toàn thực phẩm cho biết, qua công tác hậu kiểm về thực hiện quy định đăng ký bản công bố và tự công bố, sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm thực phẩm Slimaura Care x3 đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada), với thông tin Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 838/2024/ĐKSP ngày 23/2/2024 cho sản phẩm Slimaura Care x3.

Qua tra cứu dữ liệu cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm không cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 838/2024/ĐKSP ngày 23/02/2024 cho sản phẩm Slimaura Care x3 của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Slimaura Care Việt Nam, địa chỉ phòng 102 tập thể Viện khoa học xã hội, xóm Chùa, tổ 6, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (nay là: Phòng 102 tập thể Viện khoa học xã hội, xóm Chùa, tổ 6, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội).

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm để xử lý theo quy định, gửi kết quả về Cục An toàn thực phẩm để tổng hợp trước ngày 14/8.

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