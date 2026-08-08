Khởi tố đối tượng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can đối với chủ hộ kinh doanh về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra Hộ kinh doanh Văn Chung do Nguyễn Văn Chung (SN 1991, trú tại xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ) làm chủ. Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện và tạm giữ 1.115 đôi giày các loại có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu ADIDAS, NIKE và GUCCI; đồng thời thu giữ khoảng 500 vỏ hộp, thẻ sản phẩm, mác hàng hóa in các nhãn hiệu nêu trên.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Văn Chung.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Chung khai nhận biết rõ số giày nói trên không phải hàng chính hãng, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp nhưng vẫn đặt mua, gia công, sản xuất để đưa về cửa hàng và kho hàng tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính. Đối tượng còn sử dụng vỏ hộp, thẻ sản phẩm và mác hàng hóa mang các nhãn hiệu nổi tiếng để tạo niềm tin cho khách hàng về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.

Hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng.

Kết luận giám định của Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ xác định các mẫu giày được trưng cầu giám định đều là hàng hóa giả mạo đối với các nhãn hiệu đang được bảo hộ. Theo kết luận định giá tài sản, 1.115 đôi giày bị thu giữ có tổng trị giá 253.350.000 đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 30/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chung về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" theo khoản 1 Điều 226 Bộ luật Hình sự.