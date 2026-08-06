Bắt trùm lừa đảo thuê ô tô tự lái, ra ‘đầu nậu’ chuyên cho vay lãi nặng

ANTD.VN -Tạo vỏ bọc làm nghề lái xe để thuê 6 ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố, chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng của 5 bị hại, Trần Văn Bình (SN 1997, trú tại phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Công an tiếp tục làm rõ hành vi cho vay lãi nặng của Nguyễn Hữu Trường (SN 1990), khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.

Theo điều tra, ngày 4/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận đơn tố giác của anh N.V.K (sinh năm 1998, trú tại tỉnh Bắc Ninh) về việc đối tượng Trần Văn Bình có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 400 triệu đồng dưới hình thức thuê xe ô tô tự lái sau đó mang đi cầm cố. Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung xác minh, điều tra, làm rõ.

Bị can Trường (bên trái) và bị can Bình (bên phải) tại cơ quan Công an

Kết quả, Cơ quan Công an xác định, đầu năm 2026, sau khi đánh bạc trên các trang mạng và bị thua nên Trần Văn Bình lâm vào tình trạng nợ nần, không có khả năng thanh toán.

Để có tiền trả nợ và không bị phát hiện, từ tháng 1 đến tháng 4/2026, Bình tạo dựng vỏ bọc làm nghề lái xe, liên tục thuê xe ô tô tự lái rồi sau đó mang đi cầm cố. Cơ quan điều tra xác định đối tượng Trần Văn Bình đã chiếm đoạt 6 xe ô tô, trị giá hơn 2,1 tỷ đồng của 5 bị hại trên địa bàn tỉnh.

Tang vật vụ án

Tại cơ quan Công an, đối tượng Bình khai nhận đã cầm cố các xe ô tô do phạm tội mà có tại cửa hàng cầm đồ “Trường Phát” của Nguyễn Hữu Trường (sinh năm 1990, trú tại xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh). Tiến hành đấu tranh, lực lượng Công an xác định Trường có hoạt động “tín dụng đen” từ đầu năm 2026 dưới hình thức nhận cầm cố tài sản để cho vay số tiền 961 triệu đồng với lãi suất trái quy định, thu lợi bất chính hơn 107 triệu đồng tiền lãi.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Trường, Cơ quan Công an thu giữ 11 xe ô tô, 71 xe mô tô, 6 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay và nhiều đồ vật khác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Trường về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo cá nhân là bị hại hoặc có quyền, nghĩa vụ liên quan đến các bị can Trần Văn Bình, Nguyễn Hữu Trường, liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh (địa chỉ: Công an tỉnh Bắc Ninh - cơ sở 3, số Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) hoặc Điều tra viên Nguyễn Thanh Hải, số điện thoại: 0986.828.588 để phối hợp giải quyết theo quy định.