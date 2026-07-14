Kiểm tra cư trú bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

ANTD.VN - Qua công tác tổng rà soát, kiểm tra cư trú trên địa bàn, lực lượng Công an xã Xuân Mai (Thành phố Hà Nội) vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng đang trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội danh mua bán trái phép chất ma túy.

Thực hiện kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra cư trú trên địa bàn, khoảng 22h30 ngày 10/7/2026, Tổ Cảnh sát khu vực - Công an xã Xuân Mai tiến hành kiểm tra hành chính tại tầng 3 của một khu nhà trọ thuộc tổ 2, thôn Tân Xuân, xã Xuân Mai.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện một người phụ nữ không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Qua đấu tranh khai thác, người này khai nhận là Lê Thị Kim Chi (sinh ngày 15/5/2005), có hộ khẩu thường trú tại xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Đối tượng truy nã Lê Thị Kim Chi

Ngay sau đó, Công an xã Xuân Mai đã tiến hành xác minh thông tin với Công an xã Ea Súp và tra cứu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Kết quả xác định Lê Thị Kim Chi chính là đối tượng đang bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm từ ngày 27/12/2024 về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hiện tại, Công an xã Xuân Mai đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an Thành phố Hồ Chí Minh để bàn giao đối tượng xử lý theo đúng quy định của pháp luật.