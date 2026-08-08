Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an điều tra, làm rõ vụ việc, đồng thời khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Văn Hợi (tức Khánh Sky), Hồ Văn Khoa và Trần Đình Tiệp (tức Vua Quạt) về các hành vi lợi dụng mạng xã hội để gây rối trật tự công cộng, phát tán thông tin sai sự thật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Khởi tố Khánh Sky, Hồ Văn Khoa và Vua Quạt

Theo tài liệu điều tra, xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình livestream và hoạt động trên mạng xã hội, các đối tượng nhiều lần sử dụng tài khoản TikTok để phát trực tiếp, chửi bới, đăng tải thông tin sai sự thật nhằm thu hút lượt xem, tăng tương tác và mở rộng sức ảnh hưởng trên không gian mạng.

Không dừng lại ở các buổi livestream tranh cãi, Nguyễn Văn Hợi cùng Hồ Văn Khoa còn đến Công ty TNHH KF FAN của Trần Đình Tiệp tại tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục phát trực tiếp, gây rối trật tự công cộng, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và tạo dư luận xấu trên không gian mạng.

Quá trình điều tra cũng xác định Nguyễn Văn Hợi nhiều lần đăng tải các video có nội dung bịa đặt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của Trần Đình Tiệp và vợ. Ngược lại, Trần Đình Tiệp cũng sử dụng tài khoản TikTok để phát trực tiếp, đưa ra nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, có nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của Nguyễn Văn Hợi và một số cá nhân khác, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Văn Hợi về tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân"; Hồ Văn Khoa bị khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng"; Trần Đình Tiệp bị khởi tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Vụ án cũng là lời cảnh báo đối với những người sử dụng mạng xã hội thiếu ý thức chấp hành pháp luật. Không gian mạng không phải là "vùng miễn trừ" của pháp luật; mọi hành vi lợi dụng nền tảng số để gây rối trật tự công cộng, phát tán thông tin sai sự thật hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.